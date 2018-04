"I have a Blei-Foot!" Die "Trucker Babes" steigen wieder auf den Bock - ab Sonntag, 8. April 2018, um 20:15 Uhr bei kabel eins (FOTO)

Unterföhring (ots) -4.160 PS. 87 Jahre Erfahrung am Steuer. Acht Frauen. Anne,Christina, Lissy, Bettina, Annette, Manuela, Katrin und Jana - siealle verbindet die große Leidenschaft für ihren Job: Lkw-Fahren.Dabei behaupten sie sich in einer harten Männer-Domäne und verlierennie den Spaß. Ihre Routen sind grenzenlos, die "Trucker Babes" fahrendurch Deutschland, Europa oder auf fernen Kontinenten. So erfülltsich Lissy ihren großen Traum, einmal in Australien einen Truck zufahren. Die 36-Jährige ist trotz Linksverkehr voller Tatendrang. "Ihave a Blei-Foot", freut sie sich auf das Abenteuer. Die neuen Folgender Reportagereihe "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" begleitenLissy und die sieben anderen taffen Lkw-Fahrerinnen in ihremspannenden Arbeitsalltag - ab Sonntag, 8. April 2018, um 20:15 Uhrbei kabel eins.Die "Trucker Babes":Anne (31): "Die Coole" aus Eichsfeld (Thüringen), Lkw-Fahrerinseit neun Jahren, ihr Truck: 480 PS Annette (52): "Der Haudegen" ausPforzheim (Baden-Württemberg), Lkw-Fahrerin seit 23 Jahren, ihrTruck: 620 PS Christina (32): "Die Prinzessin" aus Tegernsee(Bayern), Lkw-Fahrerin seit sechs Jahren, ihr Truck: 580 PS Jana(41): "Die Chaos-Queen" aus Kalbach (Hessen), Lkw-Fahrerin seit 16Jahren, ihr Truck: 450 PS Katrin (31): "Das Küken" aus Hirtscheid(Rheinland-Pfalz), Lkw-Fahrerin seit drei Jahren, ihr Truck: 450 PSLissy (36): "Die Pink Lady" aus Villanders (Südtirol), Lkw-Fahrerinseit 15 Jahren, ihr Truck: 730 PS Manuela (26): "Die Entdeckerin" ausZaltbommel (Niederlande), Lkw-Fahrerin seit acht Jahren, ihr Truck:450 PS Bettina (56): "Die Schlagerlady" aus Absteinach (Hessen),Lkw-Fahrerin seit sieben Jahren, ihr Truck: 400 PSDie "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" ab Sonntag, 8. April2018, um 20:15 Uhr bei kabel einsAlle Infos zu den "Trucker Babes" gibt es hier:truckerbabes.romplett.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Michael UlichTel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell