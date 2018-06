Unterföhring (ots) - I can't get no satisfaction! Zu alt, um nocheinmal den Schritt auf die große Bühne zu wagen? Von wegen! Im Winter2018/2019 können Gesangstalente über 60 Jahre zeigen, wie echteLebenserfahrung klingt. Mark Forster, Sasha und Yvonne Catterfeldsuchen gemeinsam mit The BossHoss Alec Völkel aka Boss Burns undSascha Vollmer aka Hoss Power "The Voice Senior". In den BlindAuditions nehmen die fünf Coaches in den berühmtesten rotenDrehstühlen Deutschlands Platz.Kaspar Pflüger, Geschäftsführer SAT.1: "Wir möchten mit 'The VoiceSenior' die Erfolgsgeschichte von 'The Voice of Germany' und 'TheVoice Kids' fortsetzen. Mit Mark Forster, Sasha, Yvonne Catterfeldund The BossHoss konnten wir fünf glaubwürdige Musiker für die Showgewinnen. Alle haben bereits bewiesen, dass sie fantastische Coachesfür unsere Talente sind."Moderiert wird "The Voice Senior" von Lena Gercke und ThoreSchölermann.Karten für die Blind Auditions sind erhältlich unterhttps://tvtickets.de."The Voice Senior", vier Folgen, ab Winter 2018/2019 in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael Benn, Tina LandTel. +49 [89] 9507-1188, -1192Michael.Benn@ProSiebenSat1.comTina.Land@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell