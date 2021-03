I-Mab-Aktie: Aufstiegschancen!

Die Aktien des in den USA börsennotierten chinesischen Immuno-Onkologie-Unternehmens I-Mab (NASDAQ:IMAB) bieten nach Ansicht eines Needham-Analysten ein starkes Aufwärtspotenzial.

Der I-Mab-Analyst

Chad Messer hat die Coverage für die I-Mab-Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von $75 eröffnet.

Die I-Mab-Merkmale

I-Mab verfügt über eine umfangreiche Pipeline an innovativen Produkten, darunter mehrere Produkte in klinischen Studien in den USA und in China, so Messer in einer



