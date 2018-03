"I MOVE ME": ASICS bringt die welt in bewegung

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) -In seiner Kampagne erzählt ASICS "bewegende" Geschichten voninspirierenden Menschen auf der ganzen Welt und liefert eine moderneInterpretation seiner Unternehmensphilosophie Anima Sana In CorporeSanoASICS bringt Bewegung in den Frühling: Mit I MOVE ME, einerintegrierten digitalen Marketing-Kampagne werden Menschen weltweit zuBewegung und Sport animiert, inspiriert und motiviert, unabhängigdavon, wer sie sind und welcher Sport sie persönlich begeistert.Dahinter steht ganz im Sinne der Firmenphilosophie Anima Sana InCorpore Sano die Überzeugung, dass Bewegung und sportliche Aktivitätder Schlüssel zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben ist.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/657070/ASICS_Dewi_Griffiths.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/657071/ASICS_Food_and_Lycra.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/657072/ASICS_Steve_Aoki.jpg )In den kommenden drei Monaten werden neun inspirierendeGeschichten von verschiedenen Movement-Ambassadors vorgestellt, diespeziell für die Nutzer von Facebook, Instagram, Snapchat und Spotifyentwickelt wurden. Auf jeder Social-Media-Plattform werdenindividuell kuratierte Inhalte präsentiert, die perfekt auf diejeweilige Zielgruppe und das Medium zugeschnitten sind.Im Fokus von I MOVE ME stehen Menschen wie du und ich, die mitihren Erfahrungen die ganze Breite der Gesellschaft abdecken. Siealle erzählen ihre ganz eigene Geschichte davon, wie Bewegung ihrLeben verändert hat, welche persönlichen Hürden odergesellschaftlichen Vorurteile sie überwinden mussten und wie sie voneinem aktiveren Leben profitiert haben. Damit zeigen sie, dasssportliche Aktivitäten keinesfalls nur prominenten Athletenvorbehalten sind, sondern dass jeder Einzelne damit ein erfüllteresund gesünderes Leben führen kann.Der Startschuss für die Kampagne fällt am 19. März mit Food &Lycra. Die leidenschaftlichen Bloggerinnen haben dem Food- undFitness-Wahn in den sozialen Medien den Kampf angesagt, frei nach demMotto: "Ich bewege mich nicht für Schönheitsideale - I MOVE ME."Auch der walisische Läufer und Schafzüchter Dewi Griffiths warimmer aktiv und in Bewegung. Allerdings verfolgte er mit seinemunbändigen Bewegungsdrang nie ein konkretes Ziel. Das änderte sicherst mit seiner Marathon-Premiere 2017, als er sich und seineKonkurrenten damit schockte, dass er aus dem Stand auf Platz 15 derschnellsten britischen Läufer landete. Sein Motto: "Ich will nichthinterherlaufen, ich will an die Spitze - I MOVE ME."Für den international bekannten DJ und Producer Steve Aoki ist dieBalance zwischen Körper und Geist essentiell. Sein ganzer Lifestyledreht sich um Bewegung; sie ist mehr als nur Fitness, sie ist seinSchlüssel zu den Menschen: "Wenn ich tanze, bewege ich mich nicht nurzu Musik - I MOVE ME." Steve Aoki ist auch in der ASICSHYPERGEL-KENZEN Kampagne zu sehen. Hier präsentiert er eine neueKollektion von Sportschuhen, die lässigen Streetstyle mitleistungsstarker GEL-Technologie verbinden - ideal für alle, die dieFüße nicht stillhalten können.Durch die enge Verflechtung von Produkten und Marke wird I MOVE MEdem Anspruch von ASICS, mit einem hochwertigen Sortiment die Menschenrund um die Welt in Bewegung zu versetzen, ein ganz aktuelles undmodernes Gesicht verleihen. Lokale Fitness-Botschafter und eigeneASICS Stores werden dafür sorgen, dass die Kampagne in den einzelnenRegionen weiter Fahrt aufnimmt.Mit I MOVE ME kreiert ASICS eine zeitgemäße Neuerzählung seinerPhilosophie vom gesunden Geist in einem gesunden Körper, bei dermentales und physisches Wohlergehen untrennbar miteinander verknüpftsind.Die segmentierte Kampagne geht in 13 EMEA-Märken an den Start. Sieumfasst über 1000 individuell kuratierte Inhalte, mit denen ASICSmehr als 400.000 Menschen erreicht. Ziel der Kampagne ist es, nebenden traditionellen ASICS-Zielgruppen der ambitionierten Läufer undAthleten auch eine neue Generation von Aktiven anzusprechen und fürdie Marke zu begeistern.Björn Hamacher, Vice President Marketing, ASICS EMEA, erläutert:"Ich finde es extrem spannend zu sehen, wie wir mit dermitreißendsten und umfassendsten Kampagne der Firmengeschichte unsereeinzigartige DNA zu neuem Leben erwecken. Die Mission von ASICSlautet, die Menschen weltweit zu mehr Bewegung zu motivieren. Mit IMOVE ME unterstützen wir jeden Einzelnen dabei, aktiver zu werden undein erfülltes Leben zu führen. Körper und Geist sind für uns eineunteilbare Einheit. Daher wollen wir so viele Menschen wie möglichdazu anregen, ihren Lieblingssport exakt so auszuüben, wie sie daswollen."Die von der niederländischen Agentur für MarkenkommunikationSuperlarge entwickelten Inhalte für den EMEA-Raum orientieren sich ander globalen I MOVE ME Kampagne, für die Saatchi & Saatchiverantwortlich zeichnet. Betreut wird I MOVE ME vom neu gegründetenIntegrated Marketing Communications Team, das eine nahtloseMarkenerfahrung an allen Interaktionspunkten bereitstellt.Auch Alvin Chan, Gründer und Creative Director von Superlarge, istbegeistert: "Im Vorfeld der Kampagne konnten wir aus erster Handerfahren, welche Motivationen und Wünsche die Sportler antreiben.Besonders interessant war für uns, dass es für die MovementAmbassadors keine richtige oder falsche Art der Bewegung gibt.Wichtig ist allein, dass man aktiv wird. Aus diesen Eindrücken herausentstand ein Kreativkonzept, das anhand von realen Beispielen zeigt,wie Bewegung zu einem besseren Leben führen kann. Wir freuen uns sehrdarüber, gemeinsam mit ASICS etwas zu schaffen, das zutiefst ehrlichund menschlich ist. I MOVE ME steht in direktem Widerspruch zu alldem Content im Netz, der Superhelden zeigt, die zu mitreißender MusikExtremsport betreiben. Wir wünschen uns, dass wir mit unserenPorträts die Menschen dazu bringen können, einfach aufzustehen undloszulegen."Die Gestaltung der I MOVE ME Stories wurde von Anfang an aufdigitale Medien ausgelegt. Der umfassende Multimedia-Plan beinhaltetdie Kooperation mit Eurosport TV und präsentiert die Inhalte aufallen Kanälen: Social, Print und OOH gehören ebenso dazu wieASICS-Events, die ASICS FrontRunner Community und handverlesenePartner der Marke ASICS.Über die Eurosport-Plattform will ASICS ausgesprocheneSportliebhaber erreichen und aktivieren. Im Zentrum stehen dabeisechs Dokumentationen zu ASICS-Aktiven, die die I MOVE ME Kampagnebesonders überzeugend verkörpern, indem sie auf und neben demSpielfeld ein rundum erfülltes Leben führen. Die Serie startet imApril und ist Teil einer größer angelegten Partnerschaft mitEurosport TV und anderen digitalen Plattformen.I MOVE ME ist sehr viel mehr als nur eine Kampagne. Es ist einKonzept, das die gesamte Marken- und Verbraucherkommunikation desUnternehmens durchdringt und dabei tief in der Gründungsphilosophievon ASICS verwurzelt ist, einer Philosophie, die heute relevanterdenn je ist.ASICS.COM/IMOVEMEI MOVE ME Teaser Video: https://youtu.be/rgsG5fjAR64Food & Lycra Video: https://youtu.be/p6jfBOdH4HU#IMOVEMEMovement Ambassadors:- Food & Lycra (GB) - Leidenschaftliche Bloggerinnen zu Food- undFitness-Themen- Steve Aoki (USA) - Electro-House-Musiker, DJ und Plattenproduzent- Jan Frodeno (Deutschland) - Triathlon-Olympiasieger undIRONMAN-Doppelweltmeister- Louisa Lippmann (Deutschland) - Volleyball-Shooting Star undVolleyballerin des Jahres 2017- Jono Selvadurai (Neuseeland) - Ausdrucksstarker Tänzer undganzheitlicher Fitness-Trainer- Susie Chan (GB) - Langstreckenläuferin und "Supermum"- Dewi Griffiths (GB) - Schnellster britischer Marathonläufer seit2014 und Schafzüchter- Ludovic Fabregas (Frankreich) - DynamischerWeltklasse-Handballspieler- Philip Snyman (Südafrika) - Kapitän der südafrikanischenRugby-Mannschaft Springboks Sevens- Novak Djokovic (Serbien) - Tennisprofi und 12-maligerGrand-Slam-SiegerKampagnenverantwortlicheAgentur: SuperlargeDirector: Maceo Frost / RevolverBrett de Vos / RevolverFotograf: Mounir Raji / VisionaryPressekontakt:Laura Suffa-Kohlslaura.suffakohls@asics.com0162-41-78-074Original-Content von: ASICS Europe, übermittelt durch news aktuell