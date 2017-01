I F F: Gewinnrückgang!

Liebe Leser,

letzte Woche hatten die Aktionäre von I F F nicht besonders viel zu lachen. War doch zu lesen, dass das Unternehmen in den ersten 9 Monaten mehr umgesetzt, aber weniger verdient hat. So war der Umsatz um 2% auf rund 2,4 Mrd Dollar gestiegen, der Gewinn aber um 3,1% auf 4,05 Dollar pro Aktie zurückgegangen. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Harter Wettbewerb: Zu Verantworten hat den Rückgang war vor allem das besonders harte Wettbewerbsumfeld, denn die Kostenquote hat sich um 1% erhöht und der operative Gewinn ist um 2% auf 456 Mio Dollar gesunken. Auch weitere Sonderbelastungen haben das Zahlenwerk belastet.

Problem „Austauschbarkeit“: IFF hat das Problem, dass die eigenen Produkte denen der Konkurrenz viel zu ähnlich sind. – Eine Tatsache, die sowohl für sinkende Preise als auch für eine Preisschlacht mit dem Konkurrenten Givaudan aus der Schweiz sorgt. Um im Wettbewerbskampf nicht den Kürzeren zu ziehen, muss sich I F F etwas einfallen lassen, sonst beherrschen die Schweizer bald den US-amerikanischen Markt.

Ob der Plan von IFF, sich deshalb stärker auf die Märkte in Nordamerika, Afrika und der Asien-Pazifik-Region zu fokussieren aufgehen, das ist fraglich. Doch sollte der neugewählten US-Präsident Donald Trump wirklich amerikanische Firmen unterstützen, dann könnte IFF die Schweizer wohl zumindest im eigenen Land abhängen. Wir können gespannt sein.

: Out of memory (allocated 4456448) (tried to allocate 50 bytes) inon line

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse