I F F Aktie: Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 4,2%

I F F hat für die ersten 9 Monate solide Zahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 8,1% auf 2,5 Mrd $. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 4,2% auf 4,22 $ pro Aktie. Beide Geschäftsbereiche haben zum Erfolg des Konzerns beigetragen. Bei den Aromastoffen erzielte I F F ein Umsatzplus von fast 10% auf rund 1,2 Mrd $. Der Geschäftsbereich der Duftstoffe konnte dagegen um 6,3% auf rund 1,3 Mrd $ zulegen. Allerdings hat I F F mit den Veränderungen der regionalen Absatzmärkte zu kämpfen. Der Heimatmarkt ist zunehmend rückläufig.

Vor allem Givaudan macht I F F kräftig Druck

Dagegen weisen die ausländischen Märkte immer noch ein großes Wachstumspotenzial auf. Deshalb orientiert sich I F F immer stärker an diesen Märkten. Schon jetzt werden in Europa mehr Umsätze erzielt als in den USA. Bei der Wachstumsstrategie werden aber nicht nur Europa, sondern vor allem Asien und Lateinamerika die Schlüsselrollen einnehmen. Die aufstrebenden asiatischen Schwellenländer bieten dabei die perfekten Bedingungen für weiteres Wachstum.

Dort ist man verrückt nach edlen Parfüms und Düften. Zudem sind die Kunden weniger preissensibel. So können die gleichen Produkte mit veränderten Designs zu höheren Verkaufspreisen angeboten werden. Doch auch hier ist der Markt umkämpft. Vor allem Givaudan macht I F F kräftig Druck. Noch ist unklar, wer sich letztlich im Konkurrenzkampf durchsetzen wird. Vielleicht schaffen es die beiden Konkurrenten auch den Markt geschickt unter sich aufzuteilen, bevor ein ruinöser Preiskampf ausbricht.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.