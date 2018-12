I-Control: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Kurs der Aktie I-Control stand am 29.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,275 HKD. Der Titel wird der Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugerechnet.

Wie I-Control derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über I-Control wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält I-Control auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt I-Control mit einer Rendite von -18,14 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die "Hardware"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,13 Prozent. Auch hier liegt I-Control mit 6,01 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der I-Control-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,29 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,275 HKD) weicht somit -5,17 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (0,28 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,79 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der I-Control-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die I-Control-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.