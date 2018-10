Der IX. Papageienkongress der Stiftung Loro Parque Fundación war ein voller Erfolg (FOTO)

Teneriffa, Spanien (ots) -Ein voller Erfolg. So kann der IX. Papageienkongress, organisiertvon der Loro Parque Fundación, zusammengefasst werden. Insgesamt 850Kongressteilnehmer aus 47 verschiedenen Nationen haben sichvergangene Woche auf Teneriffa versammelt. Die weltweit einmaligeGelegenheit durfte auf die weltweit renommiertesten Experten aus derFachwelt zählen.Dieser Nationalitätenrekord hat die Interaktion derKongressteilnehmer mit Fachleuten und Experten aus verschiedenen,wissenschaftlichen Bereichen, die von allen Kontinenten angereistsind, wo die Loro Parque Fundación multiple Arterhaltungsprojekteunterstützt, gefördert. Unter anderem wurde die erfolgreichstenProjekte vorgestellt, die dazu geführt haben, dass 9 Papageienartenvor dem Aussterben gerettet werden konnten. Die Loro Parque Fundaciónhat Arterhaltungsprojekte in aller Welt bereits mit 18 MillionenDollar unterstütztWährend des Kongresses wurden einige der erfolgreichstenResultate, die bislang über verschiedene, von der Stiftung geförderteProjekte, durchgeführt wurden, vorgestellt. Dabei wurde nachgewiesen,dass der Schutz der Papageienarten auch den Schutz anderer Arten zurFolge hat. Dank dieser Projekte war es sogar möglich neue Tier-,insbesondere Reptilien, und Pflanzenarten zu identifizieren.Insgesamt 22 internationale Referenten, deren Vorträge simultan invier Sprachen übersetzt wurden, haben ihre Erfahrungen und Kenntnisseim Laufe der Woche mit den Kongressteilnehmern geteilt. Darüberhinausgab es Gesprächskreise und viele andere Aktivitäten. Erstmals, undaufgrund einer überaus großen Nachfrage, wurden unmittelbar nach demKongress Intensiv-Workshops in Verbindung mit Experten ausverschiedenen Fachbereichen des Artenschutzes angeboten.Dieser Kongress, der aufgrund seiner Natur und deraußerordentlichen Kapazität weltweit einmalig ist, hat über 1.000Personen, Kongressteilnehmer und Begleitpersonen, auf die Inselgebracht, die das exzellente Klima in der Stadt Puerto de la Cruzsowie die Artenvielfalt der Kanaren genießen konnten. Dasgesellschaftliche Rahmenprogramm beinhaltete zudem einbeeindruckendes, typisches kanarisches Abendessen auf demRathausplatz von La Orotava sowie in weiteres nicht wenigerBedeutsames im Auditorium von Santa Cruz de Tenerife. Zudem stand derBesuch der Insel Gran Canaria auf dem Programm, wo das Aquarium Poemadel Mar genossen werden konnte und schließlich einerinnerungswürdiges Galadinner im Garten des Hotel Botánico.Große Woche im Loro ParqueIm Rahmen des IX Papageienkongresses hat der Loro Parque seineneueste Anlage für Zwerg-Flusspferde eingeweiht. An dem Festaktnahmen zahlreiche Kongressteilnehmer sowie viele lokale Autoritätenund Repräsentanten der Privatwirtschaft teil, die hautnah den neuennatürlichen Lebensraum, der vom eigenen Team des Parks speziellentworfen wurde, bewundern konnten.Außerdem, und ebenfalls im Rahmen des Kongresses, hat die LoroParque Fundación den prestigeträchtigen Preis, Premio Gorila anRosemary Low verliehen. Sie ist eine leidenschaftliche Verfechterinder Papageien, die ihr ganzes Leben diesen Vögeln über Haltung undArterhalt gewidmet hat. In diesem Jahr wurde der Preis bereits zum15. Mal verliehen. Er würdigt Umweltverantwortung, Strategien undAktivitäten zum Erhalt der Artenvielfalt und Engagement zurnachhaltigen Nutzung von Ressourcen.Pressekontakt:Natalya RomashkoPresse- und Öffentlichkeitarbeitdir.comunicacion@loroparque.comwww.loroparque.com+34 922 373 841 - Ext.: 319Original-Content von: Loro Parque, übermittelt durch news aktuell