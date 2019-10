IX. Europäisches Wandersymposium in Kitzbühel 2019

Villach, Kitzbühel (ots) - "Wandern, das Europa verwandelt" - Einladung zum 9.Europäischen Wandersymposium in Kitzbühel 2019" Auf nichts blicken wir hochmütiger herab, als auf das, das wir nichtverstehen! " Zitat von Theodor HerzlDas 9. Wandersymposium stellt sich abseits der großen Politik und fern vonregionalen Interessen der Herausforderung, mit alternativen Konzepten alteSpuren zu verfolgen und Antworten auf die Frage zu finden, wie dieser Kontinentzur Herzenssache für seine Bewohner werden kann.Die 12 europäischen Fernwanderwege als Perlenschnur schöner LandschaftenEuropa verstehen lernen - heißt Europa kennenlernen aber "Nur dort wo Du zu Fußwarst, bist Du auch wirklich gewesen" (nach Goethe). Ein Projekt, das vonausgewählten Wanderexperten und Regionalvertretern aus Südtirol, Belgien,Deutschland und Österreich zur Diskussion gestellt wird. Die Idee ist, die 12europäischen Fernwanderwege als Apostel Europas zu installieren und mit ihnen,als starke Taue, ausgewählte Landschaften und Regionen wie auf einerPerlenschnur aufzufädeln und zu verbinden.Tradierte Landschaftsbilder faszinierend neu erzählenDas grenzüberschreitende Projekt der Karnischen Region an der Grenze zu Italien"Die Karnische Milchstraße - Wandern und Biken in neuen Dimensionen" zeigteindrucksvoll, wie durch die Kunst des Geschichtenerzählens eine durch Grenzengeteilte Region zu einer gedanklichen Erlebniseinheit zusammenwachsen kann.Kitzbühel, eine Wanderregion von europäischem FormatDie Destination Kitzbühel ist frisch ausgezeichnete Wanderregion voneuropäischem Format. Dr. Viktoria Veider-Walser, GF TVB Kitzbühel erzählt, wieund warum sich Kitzbühel als namhafte Region mit Begeisterung auf den Weg nachEuropa gemacht hat.Neue Ideen und ein Quantum ProvokationUm aber auch die Touristiker von Europa verwandeln zu lassen und durch Europainspiriert zu werden, braucht es ein Quantum Provokation. Die Rolle derProvokateurin übernimmt bei dieser Veranstaltung eine glühende Europäerin undPionierin der europäischen Regionalentwicklung, Mag. Maria Wilhelm. Sie wird derFrage nachgehen, was der Marke Europa möglicherweise fehlt, welche Antworten einRegionalmanagement auf Europa parat haben muss und berichtet, dass esfunktioniert, wenn man über den Gartenzaun schaut.Quo Vadis Europa oder beim Reden kommen die Leut´ zusammenHier haben Diskussionen viel Raum. Nach jedem Vortrag wird gemeinsam diskutiert.Neue Möglichkeiten werden aufgezeigt Denkbarrieren abzubauen und neueRealisierungsvorstellungen zu konkretisieren. Diskussionspartner sind u.a.Michael Sänger, Wanderexperte und Gründer des Wandermagazins und die Referentenund Experten zu den jeweiligen Themen.Große Abschlussdiskussion aller Referenten: Quo Vadis Wandern im europäischenFormat. Was bedeutet Wandern in Europa? Wie können die Fernwanderwege dieSchlagadern für das europäische Projekt werden? Wie kann der Trend desWeitwanderns für Regionen neu genutzt werden?Das Presseprogramm am 20.11.2019Alle Journalisten sind herzlich eingeladen am Vortag gemeinsam die Ideen desEuropäischen Wandersymposium zu diskutieren. Mit einer kurzen Wanderung durchKitzbühel, startet bei einem Mittagessen der Austausch. Das anschließendeinternational besetzte Diskussionsforum, mit Vertretern aus unterschiedlichenLändern, geht der Frage nach: Wie schafft Wandern einen Teil der VerwandlungEuropas? Wir stellen die Idee der Europäischen Fernwanderwege, die die schönstenLandschaften Europas durchqueren, vor.(Pressegespräch am 20.11. von 15:00 Uhr bis 18.00 Uhr, die Wanderung beginnt um11:30.)Bunte Beiträge, die das Programm am Wegesrand auflockernExperience Design - Antworten für eine touristische Welt, die aus den FugengerätEin neues Spielprogramm mit der Natur - Komm spiel mit mir, das Natur-Beziehungsprogramm von Österreichs WanderdörfernWandern 4.0 - welche Wege geht das Wandern in den nächsten Jahren?Visual Storytelling - eine Ausstellung über alte und neue Erlebnislandkarten undwie Regionen mit einfachen Mitteln neue Geschichten und Bilder im Kopf erzeugen.IX Europäisches Wandersymposium in Kitzbühel 2019Datum: 21.11.2019, 09:00 - 17:00 UhrOrt: Rasmushof in Kitzbühel, direkt am Ziel der StreifHermann Reisch Weg, 6370 Kitzbühel, ÖsterreichUrl:https://www.europas-wanderdoerfer.com/ix-europaeisches-wandersymposium/Kontakt:ARGE Europas Wanderdörfer - Ayla KusuranUnterwollaniger Straße 53 | 9500 VillachT +43 4242 257530 | Eoffice@europas-wanderdoerfer.comwww.europas-wanderdoerfer.comOriginal-Content von: Europas Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuell