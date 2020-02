IW-Experten warnen Spahn vor starrer Personalvorgabe für Altenpflegeheime

Düsseldorf (ots) - Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hatBundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Pflegeverbände vor negativenAuswirkungen des geplanten neuen Instruments zur bundeseinheitlichen Bemessungdes Personalbedarfs in Altenpflegeheimen gewarnt. Wenn Pflegeheime die künftigerforderliche Mindestausstattung mit Pflegepersonal wegen des Fachkräftemangelsnicht mehr erreichen könnten, müssten sie bei strenger Anwendung des neuenInstruments schließen. Damit drohe aber die Zahl der verfügbaren Pflegeplätze zusinken, was kontraproduktiv sei, heißt es in einer noch unveröffentlichtenIW-Studie. Sie liegt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) vor. Die neuePersonalmindestvorgabe dürfe nicht als starres Korsett eingeführt werden, warnendie IW-Forscher. Denn Verbesserungen ließen sich auch durch Umstrukturierungenin Heimen erzielen, nicht nur durch mehr Personal. Da es immer schwierigerwerde, qualifiziertes Pflegepersonal zu finden, könnten viele Heime auf derStrecke bleiben. "Droht einem Träger der Entzug seiner Betriebserlaubnis, weiler für die von ihm angebotenen Plätze nicht ausreichend Personal findet, kann esnotwendig sein, Pflegeplätze still zu legen mit der Folge, dass entsprechendweniger Pflegebedürftige versorgt werden können", so das Institut. Dies seiwegen der schnellen Alterung gerade nicht zielführend. Auf einer Fachkonferenzin Berlin will die Pflegebranche an diesem Dienstag über das von Spahn geplanteInstrument zur Personalbemessung in der Langzeitpflege beraten. Dazu stellt derBremer Pflege-Forscher Heinz Rothgang die Ergebnisse einer wissenschaftlichenStudie zu dem Konzept vor.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4527821OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell