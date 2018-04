IWF kritisiert US-Finanzpolitik

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die pro-zyklische Finanzpolitik der US-amerikanischen Regierung kritisiert.



In fast allen entwickelten Volkswirtschaften dürften die Schuldenquoten - also das Verhältnis von Verschuldung zu Wirtschaftsleistung - in den kommenden Jahren fallen, sagte IWF-Fiskalchef Vitor Gaspar am Mittwoch in Washington. Nur in einem Land sei das nicht der Fall: in den USA.

Die jüngste Steuerreform und die Haushaltsplanung sähen einen zusätzlichen fiskalischen Impuls vor, sagte Gaspar anlässlich der Vorstellung des neuen Fiskalberichts des IWF. Dies werde in den kommenden Jahren zu einem Haushaltsdefizit von mehr als einer Billion US-Dollar führen, was mehr sei als fünf Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Die staatliche Schuldenquote steige in der Folge von 108 Prozent im Jahr 2017 auf 117 Prozent im Jahr 2023. Sollten die Steuererleichterungen nicht wie geplant auslaufen, steige die Quote noch weiter.

Der IWF rate allen Regierungen von einer pro-zyklischen Fiskalpolitik ab, soweit eine solche Politik einen unnötigen Stimulus zu einer Zeit darstelle, in der die Wirtschaft ohnehin gut laufe, unterstrich Gaspar.