IWF-Gremium billigt Milliardenhilfe für Argentinien

BUENOS AIRES/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) kann an Argentinien die angekündigte Finanzhilfe von bis zu 50 Milliarden Dollar (44 Mrd.



Euro) gewähren. Die Kreditvereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren sei am Mittwoch vom IWF-Aufsichtsgremium genehmigt worden, teilte der IWF in Washington mit.

Eine erste Kredittranche von 15 Milliarden Dollar (13 Mrd. Euro) stehe der argentinischen Regierung sofort zur Verfügung. Die Regierung von Präsident Mauricio Macri verpflichte sich im Gegenzug, das Haushaltsdefizit schneller abzubauen und die hohe Inflation zu senken.

Mit einer Kreditvereinbarung (Stand-By Arrangement) hilft der IWF Ländern in einer wirtschaftlichen Krise, um Zahlungsbilanzprobleme überwinden zu können./jg/DP/mis