IVU Traffic: Kein Ausbruch in Sicht?

bei der IVU Traffic Technologies AG handelt es sich um ein IT-Unternehmen, das auf die Steuerung von Logistik spezialisiert ist. Deren Aktionäre konnten sich jahrelang über deutliche Kursgewinne freuen. Doch im November 2015 erreichte der Titel seinen vorläufigen Höchststand. Danach ging es steil bergab.



Verschärft wurde diese Situation Anfang November der vergangenen Jahres. Über die spannenden Hintergründe berichtet exklusiv die Seite aktiencheck.de, die sich dabei auf eine Analyse der „Vorstandswoche.de“ beruft – ein absolut lesenswerter Artikel. Ich will hier nur die aus meiner Sicht wichtigsten Fakten aus dieser Analyse hervorheben.

Nach einer Abschreibung auf in Israel geplante Projekte musste das Management eine Warnung hinsichtlich des zu erreichenden EBIT herausgeben. Plötzlich sollte das oprative Ergebnis von 4,9 Mio. Euro auf 1 Mio. Euro sinken. Kurz zuvor hatte Vorstandsmitglied Helmut Bergstein sein Amt zur Verfügung gestellt. Der Kurs brach deutlich ein und hat sich seitdem auch nicht wieder erholen können. Die Seitwärtsbewegung ist bis zum heutigen Tage intakt geblieben.

Hat Vorstandschef die Anleger bewusst getäuscht?

Das Management bekräftigte zwar, dass die Nachfrage nach wichtigen Produkten, wie beispielsweise der IVA.Suite, weiterhin groß sei. Es lässt sich aber nicht von der Hand weisen, dass das Vertrauen der Anleger massiv gelitten hat. Die Experten der „Vorstandswoche.de“ werfen Vorstandschef Martin Müller-Elschner nun vor, „beim Projektmanagement komplett versagt zu haben„. So habe es zumindest den Anschein. Eigentlich stünde nun der Aufsichtsrat in der Pflicht, im Interesse des Unternehmens Schadensersatzansprüche gegen den Vorstand zu prüfen. Aber die Experten von „Vorstandswoche.de“ meldeten Zweifel an, ob dies geschehen würde. Denn das Sagen im Unternehmen haben wohl nur wenige Aktionäre.

Wie auch immer: Vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen im März wird es daher schwer sein, neue Kurstreiber ausfindig zu machen. Andere Analysten halten sich derzeit jedenfalls mit ihren Einschätzungen zurück.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

