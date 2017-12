IVF Hartmann Aktie: Ertragslage wird durch die Umsetzung der Strategie 2020 geprägt!

Liebe Leser,

IVF ist in einem schwierigen Marktumfeld tätig. Das Gesundheitswesen in der Schweiz ist von einem hohen Kostendruck geprägt, und die Verkaufspreise sinken. Das spiegelt sich gut in den Umsatzerlösen wider. Im 1. Halbjahr ging der Umsatz um 0,7% zurück, obwohl mengenmäßig 1% mehr abgesetzt wurde. Hinzu kam, dass ein Großkunde seine Bestellmenge kurzfristig reduziert hatte. Die Ertragslage wird durch die Umsetzung der Strategie 2020 geprägt. Das Management nimmt bewusst Rückgänge beim operativen Gewinn (-12%) und Überschuss (-10%) in Kauf, um IVFs Marktposition langfristig zu stärken.

Das Management rechnet mit einer weiteren Intensivierung des Wettbewerbs

Zur Strategie 2020 zählen eine Reihe von Wachstums- und Innovationsinitiativen: die Entwicklung neuer Produkte, die Modernisierung der Logistik und Produktionsanlagen sowie höhere Marketingausgaben. Alleine die Investitionen stiegen gegenüber der Vorjahresperiode um 74% auf 1,3 Mio SFr. Die Investitionen sollen den Kunden zugute kommen: Beispielsweise wurde eine neue Online-Bestellplattform entwickelt, die Bestellungen, Abrechnungen und logistische Prozesse vereinfachen und beim Kunden zu Kostenvorteilen führen soll.

Ob diese Maßnahmen IVF selbst in Form von höheren Einnahmen zum Vorteil reichen, bleibt abzuwarten. Für das 2. Halbjahr ist laut Management mit einer weiteren Intensivierung des Wettbewerbs zu rechnen. Das Rückerstattungssystem im ambulanten Bereich wird überarbeitet und den Preisdruck verstärken. Diese Entwicklung gekoppelt mit den Auswirkungen aus dem Maßnahmenpaket der Strategie 2020 wird das Ergebnis belasten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.