IVECO und Nikola-Aktie: Weihen JV-Anlage für Elektro-Lkw ein!

Die Partnerschaft zwischen, der Nutzfahrzeugmarke von(NYSE:CNHI), und(NASDAQ:NKLA) hat ihre Produktionsstätte in Ulm, Deutschland, eingeweiht. Die Produktionsstätte für die schweren Elektro-Lkw Nikola Tre wurde der Öffentlichkeit vorgestellt und soll bis zum Jahresende die Produktion aufnehmen. Die ersten im Werk produzierten Nikola Tre-Modelle werden 2022 an ausgewählte Kunden in den USA ausgeliefert. Neben dem Serienmodell des batterieelektrischen ...