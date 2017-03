IVECO liefert 120 Hybrid-Busse und 43 CNG-LKW nach Mailand

IVECO und IVECO BUS haben öffentliche Ausschreibungen für dieLieferung nachhaltiger Transportlösungen an die Stadt Mailandgewonnen. 120 Urbanway Hybrid-Busse vergrößern die Nahverkehrsflottevon ATM, während 43 mit komprimiertem Erdgas betriebene Eurocargo CNGan AMSA geliefert werden, die Behörde für Umweltdienstleistungen.Diese Fahrzeuge verfügen über geringere Emissionen, reduzieren dieGeräuschbelastung und verbessern die Leistung.London (ots/PRNewswire) - IVECO und IVECO BUS, beides Marken vonCNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI), haben eine Reihe vonöffentlichen Ausschreibungen für die Bereitstellung nachhaltigerTransportlösungen für öffentliche Einrichtungen in Mailand gewonnen.IVECO BUS wird 120 Urbanway Hybrid-Busse liefern. Die Fahrzeugewerden im Zeitraum von 2017 bis 2019 im Rahmen der Flottenerneuerungan den Verkehrsverbund der Stadt, ATM (Azienda Trasporti Milanesi)geliefert. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist im Juni 2017geplant.Des Weiteren wurde ein Vertrag über die Lieferung von 43 mitkomprimiertem Erdgas betriebene Eurocargo CNG mit Mailands AMSA(Azienda Milanese Servizi Ambientali) abgeschlossen. AMSA ist füralle kommunalen Prozesse in der Stadt zuständig, von der Müllsammlungüber die Straßenreinigung bis zur Pflege der GrünanlagenMailand erweitert damit die Liste anderer europäischer Großstädtewie Paris, Madrid und Bologna, die bereits Erdgasfahrzeuge von IVECOund Hybrid-Busse von IVECO BUS einsetzen und bestätigt damit dietechnologische Führungsposition der Marken in Kontinentaleuropa.Der Urbanway Hybrid wurde von IVECO BUS entwickelt, um Emissionenund Treibstoffverbrauch signifikant zu reduzieren und zunehmend eineumweltfreundliche Mobilität in den Gemeinden ihres Einflussbereichessicherzustellen. Dieser 18 Meter lange Gelenkbus kann 149 Passagiereaufnehmen. Er verfügt über ein Serienhybrid-System, bestehend auseinem 175 / 120 kW (Spitzen- / Dauerleistung) Elektromotor und einem210 kW (286 PS) IVECO Tector Euro VI Motor, der von der CNHIndustrial Marke FPT Industrial entwickelt wurde sowie aus einemLithium-Ionen-Batteriepaket der neuesten Generation. Einintelligentes Energiemanagementsystem optimiert während der Fahrt denKraftstoffverbrauch sowie die Emissionen unter Einbeziehung derüberschüssigen Bremsenergie, die gespeichert und im Bedarfsfallwieder abgegeben wird.Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen werden im Vergleichzu Dieselfahrzeugen um 30 % reduziert und führen zu potenziellenCO2-Einsparungen von 35 Tonnen pro Jahr, d.h., des doppelten Gewichtseines leeren Fahrzeugs. Diese Angaben basieren auf Zahlen von Flottenmit insgesamt ca. 1.000 Fahrzeugen, die bereits in ganz Europa inMärkten wie Frankreich, Belgien und Spanien in Betrieb sind.Ein weiterer Vorteil des Urbanway Hybrid ist sein ruhiger Betrieb:Der ausschließlich elektrische "Arrive and Go"-Modus wird bei der An-und Abfahrt von Bushaltestellen aktiviert und deaktiviert denGenerator vorübergehend, wodurch das Vibrations- und Geräuschniveauum mehr als 50 % reduziert wird. Der wahrnehmbare Nutzen derGeräuschreduktion ist sofort spürbar, nicht nur für Passagiere,Passanten, Menschen, die an den Haltestellen warten und Anwohner,sondern auch für die Fahrer, die in einem erheblich angenehmeren undruhigerem Umfeld arbeiten können.Die mit komprimiertem Erdgas betriebenen 43 mittelschweren IVECOEurocargo CNG-Lkws werden in Mailand bis zum Ende dieses Sommers inBetrieb genommen. Eine vorläufige Vereinbarung über weitere 14CNG-Fahrzeuge könnte ebenfalls in den kommenden 18 Monaten bestätigtwerden.Das 120EL21/P Eurocargo CNG-Modell entspricht den derzeitigen EuroVI Emissionen. Es ist mit einem von FPT Industrial entwickelten 210PS IVECO Tector 6 Motor ausgerüstet.Die Erdgastechnologie bietet zahlreiche Vorteile. DerErdgasantrieb ist die effizienteste und bereits verfügbare Lösung fürdie Verbesserung der Luftqualität in Stadtgebieten und damit dieeinzige wirkliche Alternative zu Benzin und Diesel. AusEmissionssicht ist Erdgas ein "sauberer Treibstoff", da er imVergleich zu Diesel um 35 % weniger Stickoxide (NOx) und um 95 %weniger Feinstaub produziert."Diese zwei großen Aufträge empfehlen IVECO als besten Partner vonStädten sowohl für den öffentlichen Transport als auch für städtischeund kommunale Dienstleistungen, wenn Lösungen zur Luftreinhaltung aufder Basis von Alternativen zum Diesel erforderlich sind",kommentierte Pierre Lahutte, Brand President von IVECO.CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweitführendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassenderindustrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten undweltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihremjeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren undLandmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in denSparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren undGetrieben.