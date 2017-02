IVECO-Fahrzeuge als nachhaltigste Nutzfahrzeuge ausgezeichnet

IVECO hat zwei Preise der neu eingeführten Auszeichnungsreihe"Sustainable Truck of the Year" erhalten. Der Eurocargo CNG gewann inder Kategorie "Distribution" und der Daily Electric in der Kategorie"Van".London (ots/PRNewswire) - IVECO, eine Marke von CNH Industrial(NYSE: CNHI /MI: CNHI), hat in zwei Kategorien der Auszeichnungsreihe"Sustainable Truck of the Year" (Nachhaltigstes Nutzfahrzeug desJahres) gewonnen, die vom italienischen Fachmagazin "Vado e Torno" inZusammenarbeit mit Lifegate verliehen werden. Letzteres ist einitalienisches Netzwerk, das Informationen und Dienstleistungen zuUmwelt-, Energie- und Nachhaltigkeitsthemen aus Italien und anderenLändern bereitstellt. Die Auszeichnungsreihe wurde dieses Jahr alsReaktion auf die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeitsfragen imTransportwesen eingeführt. Sie würdigt die umweltfreundlichstenNutzfahrzeuge aus dem Jahre 2016, die derzeit in den Rubriken"Fernverkehr", "Distribution" und "Van" auf dem Markt sind. IVECOglänzte als einzige Marke damit, dass ein Produkt in jeder Kategorienominiert wurde: der Erdgas-Stralis NP (Natural Power) in derSchwer-LKW-Kategorie, der Eurocargo CNG bei den Verteilerfahrzeugenund der Daily Electric in der Transporter-Kategorie. Dies bestätigt,dass Iveco nachhaltige Fahrzeuge in allen Produktsegmenten anbietenkann.Der Eurocargo CNG von IVECO, der mit komprimiertem Erdgasbetrieben wird, wurde in der Distributions-Kategorie zum nachhaltigenNutzfahrzeug des Jahres ernannt. Dieses Fahrzeugmodell ist mit einemIVECO Tector 6 mit Erdgasantrieb und 210 PS ausgestattet, der von FPTIndustrial entwickelt wurde. FPT Industrial ist die Motoren- undGetriebemarke von CNH Industrial. Dieser Motor bietet entscheidendeVorteile in puncto Emissionen, Effizienz und Wartung. Er erfüllt dieEuro-VI-Abgasanforderungen und ermöglicht daher uneingeschränkteFahrten durch städtische Umweltzonen. Außerdem zeichnet er sich durchGeräuscharmut aus, was für Nachtbelieferung in der Stadt perfektgeeignet ist.Der Jury zufolge ist "der IVECO Tector 6 mit Erdgasantrieb einVorreiter in Sachen Umweltverträglichkeit: Feinstaubemissionen sindverschwindend gering, CO2-Emissionen sind deutlich niedriger (beiNutzung von Biogas werden sie um bis zu 80 % gesenkt) und derMotorenlärm liegt unter 60 Dezibel. Dank dieser fortschrittlichenTechnik, die schon verfügbar und zudem kosteneffizient ist, vermagder Eurocargo uneingeschränkt in Städte zu fahren. Außerdem zeichnetsich das Fahrzeug durch eine breite Auswahl anKonfigurationsmöglichkeiten aus. Die Baureihe geht bis 16 Tonnen."Der IVECO Daily Electric wurde in der Van-Kategorie alsnachhaltigstes Nutzfahrzeug des Jahres ausgezeichnet. Zu denPluspunkten dieses Fahrzeugs zählen die hocheffizienten elektrischenAusrüstungen und Batteriesysteme, das niedrige Gesamtgewicht, derverringerte Energieverbrauch, die 20 % höhere Batterie-Lebenszeit derkomplett recyclingfähigen Batterie und die um mehr als 100 Kilogrammerhöhte Nutzlast. Mithilfe des patentierten flexiblen Auflademodus´lässt sich die Batterie sowohl in öffentlichen als auch in privatenUmgebungen aufladen, indem sie für nur rund zwei Stunden an eineSchnelladestation angeschlossen wird.Die Jury beschrieb die entscheidenden Auswahlkriterien für denDaily Electric mit folgenden Worten: "Mit der neuestenMarkteinführung in dieser Produktreihe hat der Daily Electric seinevolle Leistungskraft erreicht. Die Effizienz hat sich zumVorgängermodell um 25 % verbessert, die Nutzlast wurde um 100Kilogramm erhöht und die Reichweite beträgt jetzt über 200 Kilometer.Die komplett recyclingfähigen Batterien tragen dazu bei, dass derDaily Electric eine wahrhaftig emissions- und geräuscharme Wahl fürAnlieferungen in Städten ist.""Die Tatsache, dass IVECO zwei von drei Auszeichnungen in derReihe 'Sustainable Truck of the Year' gewonnen hat, macht uns sehrstolz, vor allem weil wir Erfolge im Bereich der Nachhaltigkeit undEnergieeffizient erzielen konnten. Diese Anerkennung verleiht unseremMarkenmotto 'IVECO. Ihr Partner für nachhaltigen Transport' mehrGlaubwürdigkeit in den Augen unserer Kunden", bemerkt Pierre Lahutte,Brand President von IVECO.CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweitführendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassenderindustrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten undweltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihremjeweiligen Industriesektor eine maßgebende internationale Größe:Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren undLandmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in denSparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren undGetrieben.