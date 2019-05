IVA: Rückgang bei Dünge- und Pflanzenschutzmitteln hält an / Hersteller verkauften im Dürrejahr 2018 deutlich weniger / Kritik am Umweltbundesamt für neue deutsche Sonderwege bei Zulassungsverfahren (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Der Dürresommer 2018 und die damit verbundenen drastischenErtragsrückgänge der Landwirtschaft haben deutliche Spuren in denBilanzen der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldüngernhinterlassen. Zum vierten Mal in Folge schrumpften 2018 die Umsätzeder im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten Unternehmender deutschen Pflanzenschutz-Industrie auf 1,282 Milliarden Euro, einRückgang von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2017: 1,385 Mrd.Euro). Gemessen an dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2014 (1,6Mrd. Euro) ist der deutsche Pflanzenschutzmarkt seither um etwa 20Prozent zurückgegangen. Diese Zahlen gab der Wirtschaftsverband heuteauf seiner Jahrespressekonferenz in Frankfurt bekannt.Beim Absatz von Mineraldüngern in Deutschland zeigt sich einähnlich negativer Trend: Nur noch 1,497 Millionen TonnenStickstoffdünger wurden in der Düngesaison 2017/18 nachgefragt, waseinem Absatzrückgang von 9,8 Prozent entspricht (2016/17: 1,659 Mio.Tonnen). Ebenfalls um knapp 10 Prozent ging der Phosphat- (208 527Tonnen, Vorsaison: 231 000 Tonnen) und Kaliabsatz (392 000 Tonnen,Vorsaison: 430 000 Tonnen) zurück. Nur der Absatz von Kalkdüngernlegte um 9,5 Prozent auf 2,935 Millionen Tonnen zu (Vorsaison: 2,673Mio. Tonnen).>> Detaillierte Informationen zum Pflanzenschutzmarkt (PDF, 290 KB)http://ots.de/7Vazsg>> Detaillierte Informationen zum Düngemittelmarkt (PDF, 210 KB)http://ots.de/9doAEb"Die Landwirtschaft ist im Dürresommer des vergangenen Jahresdurch ein Tal der Tränen gegangen, und keiner erwartete, dass dies ander Agrarchemie als Lieferant wichtiger Betriebsmittel spurlosvorübergeht. Wir dürfen den Blick aber nicht auf das rein Ökonomischebeschränken - wenn durch die Trockenheit der Krankheitsdruck geringbleibt, behandeln Landwirte ihre Kulturen seltener", sagteIVA-Präsident Dr. Helmut Schramm: "Für die Hersteller mag dies mitempfindlichen Umsatzeinbußen verbunden sein; es zeigt aber, dass dasPrinzip des Integrierten Pflanzenschutzes funktioniert, und dazubekennt sich der IVA ohne Wenn und Aber"."Die Trockenheit und die Auswirkungen der Düngeverordnung haben zueinem weiteren Einbruch beim Absatz von Mineraldüngern geführt. Diedrei Hauptnährstoffe sind gleichermaßen betroffen. Der Absatz beiStickstoffdüngern ist auf den tiefsten Stand seit der Wende gefallenund im laufenden Düngejahr ist keine Besserung in Sicht", sagteUlrich Foth, Vorsitzender des IVA-Fachbereichs Pflanzenernährung, dieEntwicklung des Markts für Mineraldünger im vergangenen Düngejahr."Volle Lager beim Handel, die Diskussion über die erneuteVerschärfung der Düngeverordnung und die drohende Fortsetzung derTrockenheit lassen aus Sicht der Mineraldünger-Industrie wenigHoffnung aufkommen".Mit Blick auf die seit Jahren unbefriedigende Bearbeitung vonZulassungsanträgen im Pflanzenschutz erhob Schramm Vorwürfe gegen dasUmweltbundesamt (UBA). "Gerade als die Behörden auf einem guten Wegwaren, den Zulassungsstau abzubauen, zaubert das UBA einen neuendeutschen Sonderweg aus dem Hut", so Schramm. Das UBA knüpft seitAnfang dieses Jahres seine Zustimmung zu vielen Zulassungen an eineneue Auflage. Danach ist es Landwirten ab 2020 untersagt, 10 Prozentihrer Fläche in der üblichen Bewirtschaftung zu nutzen, wenn siebestimmte Pflanzenschutzmittel einsetzen. Diese Auflage ist nachAuffassung der Juristen des Innen-, Justiz- undLandwirtschaftsministeriums aus verschiedenen Gründen rechtswidrig -vor allem, weil sie eine Teilenteignung der Landwirte bewirkt, fürdie es keine Rechtsgrundlage gibt. "Was der Öffentlichkeit anfangsals Glyphosat-Ausstiegsplan verkauft wurde, stellt sich immer mehrals der Versuch des UBA heraus, über die generellePflanzenschutzmittel-Zulassung Agrarpolitik zu machen. Im Zank derMinisterien und Behörden gehen Planungs- und Rechtssicherheitverloren", kritisierte Schramm."Die verschärfte Düngeverordnung von 2017 hat bereits zu einemspürbaren Umdenken der Landwirte bei der Düngeplanung geführt, mitden bekannten Folgen für die Mineraldünger. Bis sich dies insinkenden Nitratgehalten im Grundwasser widerspiegelt, muss man ausgeophysikalischen Gründen mehr Geduld haben", kommentierte Foth dieanhaltende Diskussion um die Forderung der EU-Kommission, dieDüngeverordnung schnell weiter zu verschärfen. "Dass zunehmend diehocheffizienten und perfekt dosierbaren Mineraldünger zugunstenüberschüssiger Gülle verdrängt werden, mag politisch gewollt sein,schafft aber mit Blick auf Luftreinhaltung und Klimaschutz neueProbleme und beseitigt die Ursachen nicht".Schramm bekannte sich nachdrücklich zum Schutz der Biodiversitätund betonte, dass durch gezielte Maßnahmen intensivelandwirtschaftliche Nutzung und Förderung der Artenvielfalt gut zuvereinen sind. In diesem Sinne hatten der IVA und seineMitgliedsunternehmen auf den vergangenen Landwirtschaftsmessenberaten. "Biodiversität ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. AufFeldtagen geben wir Landwirten Hinweise, wie sie etwa durchBlühstreifen, Beetle banks oder Lerchen-Fenster die Artenvielfalt inder Agrarlandschaft steigern können. Auf der Grünen Woche werben wirbeim städtischen Publikum zusätzlich für insektenfreundliche Gärtenmit Totholzhaufen, Steinhaufen und bienenfreundlichenBlühmischungen", beschrieb Schramm die Aktivitäten des IVA.Aktuell arbeitet der Wirtschaftsverband an einer ausführlichenPositionierung zur angekündigten Ackerbaustrategie derBundesregierung. Dazu hat der IVA ein Maßnahmenpapier erstellt, daspflanzenbauliche, technische und regulatorische Vorschläge enthält."Wir wollen zeigen, wie wir es erreichen können, den Ackerbau mitPflanzenschutzmitteln und Mineraldüngern noch nachhaltiger zumachen", erläuterte Schramm. Den entsprechenden Maßnahmenkatalog wirdder IVA vor der Sommerpause vorstellen.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der56 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell