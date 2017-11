IVA: Grundlegende Reform des Zulassungssystems / Sondierungsgespräche Landwirtschaft: Neue Regierung muss Konsequenzen aus dem EU-Audit ziehen

Frankfurt/Main (ots) - Mit Blick auf die laufendenSondierungsgespräche zum Themenfeld Landwirtschaft erinnert derIndustrieverband Agrar e. V. (IVA) an die dringend erforderlicheReform des Zulassungssystems für Pflanzenschutzmittel in Deutschland."Dieses Thema muss vom Agrarressort in der nächsten Bundesregierungmit Vorrang angegangen werden", mahnt IVA-Hauptgeschäftsführer Dr.Dietrich Pradt.Pradt fordert Konsequenzen aus einem EU-Audit, das vor knapp einemJahr veröffentlicht wurde. Dieses zeigte auf, dass die für dieZulassung von Pflanzenschutzmitteln zuständigen Behörden durchgängiggegen die Fristen der EU-Pflanzenschutzverordnung 1107/2009verstoßen. Nicht ein Zulassungsantrag wurde in Deutschland bisherfristgemäß bearbeitet. Die Gutachter benannten auch die Ursache:Während in den meisten Mitgliedsstaaten der EU die Zuständigkeit fürdie Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in einer zentralen Behördeliegt, sind in Deutschland die Aufgaben auf vier Behörden verteilt.Dadurch entstehen unweigerlich Reibungsverluste und Ineffizienz.Mit Blick auf die zahlreichen Anträge für Pflanzenschutzmittel,die noch im Zulassungsstau festhängen, betont Pradt, dass das Problemnicht auf die lange Bank geschoben werden darf. Erfahrungen ausanderen europäischen Ländern, in denen das Zulassungsverfahren in derHand einer Behörde liegt, sollten berücksichtigt werden. "In Zukunftsollte es nur noch eine, dem für Landwirtschaft zuständigenMinisterium unterstellte Institution geben, die aufwissenschaftlicher Basis alle Prüfbereiche bewertet. Um zufunktionieren, muss diese Institution politisch unabhängig und nichtweisungsgebunden sein", so Pradt.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der54 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttp://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V., übermittelt durch news aktuell