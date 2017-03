IVA: ECHA macht den Weg frei für neue Genehmigung von Glyphosat

Frankfurt/Main (ots) - Zur heute veröffentlichten Entscheidung derEuropäischen Chemikalienagentur ECHA, den Wirkstoff Glyphosat alsnicht krebserregend einzustufen, erklärt der kommissarischeHauptgeschäftsführer des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA), Dr.Dietrich Pradt:"Die ECHA bestätigt, was Zulassungsbehörden in aller Welt immerwieder festgestellt haben: Glyphosat ist nicht krebserregend. Jetztist es an der Europäischen Kommission, die mehrfach verschobeneWirkstoffgenehmigung von Glyphosat zu erteilen. Auch von derBundesregierung darf man erwarten, dass sie sich für ein zügigesVerfahren in Brüssel einsetzt. Es geht auch um DeutschlandsGlaubwürdigkeit in Europa. Vor allem aber geht es darum, EuropasLandwirten weiter den Einsatz dieses wichtigen Herbizid-Wirkstoffs zuermöglichen."Link zur Pressemeldung der ECHA (engl.): http://ots.de/rFA8IDer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der50 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Schädlingsbekämpfung und Biotechnologie. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttp://www.iva.deOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V., übermittelt durch news aktuell