IVA: Biostimulantien machen Nutzpflanzen widerstandsfähig / IVA sieht Wachstumschancen für neue Produktgruppe / Innovative Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft

Bernburg (ots) - Biostimulantien können in den kommenden Jahrenein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Landwirtschaft werden.Wie sich diese neue Produktgruppe entwickelt, hängt jedoch auch vonden regulatorischen Weichstellungen der nächsten Jahre ab. Die imIndustrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten Herstellerfirmensetzen sich daher für eine einheitliche und innovationsförderndeRegulierung auf europäischer Ebene ein, wie der Wirtschaftsverbandheute in einem Pressegespräch im Rahmen der DLG-Feldtage 2018 inBernburg-Strenzfeld mitteilte.Biostimulantien ist der Oberbegriff für eine neue Gruppelandwirtschaftlicher Betriebsmittel. Die Bandbreite der Produktereicht von Pflanzenextrakten über Algenpräparate undBodenmikroorganismen bis zu Huminstoffen, die alle dieNährstoffaufnahme der Pflanze verbessern oder sie widerstandsfähigermachen. Biostimulantien werden für Landwirte und Gärtner ein weiteresElement im integrierten Pflanzenbau sein.Biostimulantien zählen weder zu Pflanzenschutzmitteln noch zuMineraldüngern, den beiden traditionellen Fachbereichen des IVA, undfallen nicht unter die entsprechende Regulierung dieserProduktgruppen. Daher hatte der Wirtschaftsverband im Mai 2017 einendritten Fachbereich gegründet, in dem bis heute 13 Hersteller vonBiostimulantien organisiert sind. Dazu zählen Firmen, die schon langeMitglied im IVA sind, wie auch Unternehmen, die erst mit Gründung desneuen Fachbereichs beigetreten sind."Innovationen brauchen Vertrauen. Daher investieren dieUnternehmen der Branche bis zu 10 Prozent ihres Umsatzes in Forschungund Entwicklung, um die Wirksamkeit und Sicherheit der Produkte zugewährleisten. Aber auch der Gesetzgeber ist gefordert, aufeuropäischer Ebene eine einheitliche und klare Regulierung zuschaffen. Nur wenn die Anwender in der Landwirtschaft, aber auch dieVerbraucher vom Nutzen der Biostimulantien überzeugt sind, können siesich langfristig auf dem Markt etablieren", sagte Dr. Thomas Mannheimals Vertreter des Fachbereichs Biostimulantien des IVA und Leiter deragronomischen Forschung der EuroChem Agro GmbH.Auf dem europäischen Markt konkurrieren derzeit rund 200Hersteller von Biostimulantien; zwei von drei sind kleine undmittelständische Unternehmen. Nach Expertenschätzungen beläuft sichdas Marktvolumen in Europa auf gut eine halbe Milliarde Euro.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der54 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.