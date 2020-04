IT verstehen und gestalten: Noch bis zum 3. Mai fürs HPI-Schülerkolleg bewerben

Potsdam (ots) - Wie programmiert man ein einfaches Computerspiel? Was verbirgt sich hinter Maschinencodes und Assemblersprache? Und welche Wege gibt es, die Ergebnisse von Suchmaschinen zu manipulieren? Im Schülerkolleg des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) beschäftigen sich IT-interessierte Schülerinnen und Schüler mit Web-Technologien, Programmiersprachen und spannenden Themen rund um die Informatik. Noch bis zum 03. Mai können sich Jugendliche ab Klasse 7 aus Berlin und Brandenburg für das Schülerkollegsjahr 2020/21 bewerben.Wer beim HPI-Schülerkolleg mitmachen will, kann sich ganz einfach online bewerben - einzureichende Unterlagen sind ein kurzes Motivationsschreiben und eine Kopie des jüngsten Zeugnisses. Informationen zur Bewerbung gibt es unter: http://www.hpi.de/schuelerkolleg . Erste Einblicke erhalten Interessierte in unserem Kurzvideo: https://youtu.be/haJOIjvJsp8Das Schülerkollegs-Jahr startet immer im September und endet im Juni mit einer feierlichen Zertifikatsverleihung. Der Unterricht findet alle zwei Wochen dienstagnachmittags am Hasso-Plattner-Institut statt. Die Teilnahme ist kostenlos.Durchgeführt und betreut wird das Schülerkolleg von wissenschaftlichen Mitarbeitern und HPI-Studierenden sowie Informatik- und Mathematiklehrern aus Brandenburg und Berlin. In den auf Alter und Vorkenntnisse abgestimmten Arbeitsgemeinschaften (Klassenstufen 7-8, 9-10 und Sek II) geht es zum Teil auf spielerische Weise um die Grundlagen der Informatik.Das Schülerkolleg für ZuhauseDa die letzten Termine des Schülerkollegs 2019/20 aufgrund der Coronakrise nicht vor Ort stattfinden können, bringen die HPI-Studierenden das Kolleg mit seinen Inhalten zu den Teilnehmer*innen nach Hause. Gemeinsam mit der HPI Schul-Cloud haben die Studierenden dafür eigens ein Online-Schülerkolleg entwickelt. Die Termine im April und Mai können dadurch digital stattfinden. Informatik lernen mit dem HPI klappt so auch von Zuhause aus.Kurzprofil HPI-SchülerakademieIm Rahmen der Schülerakademie bietet das HPI über das Schülerkolleg hinaus zahlreiche Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler an, die mehr über die Anwendungsgebiete der Informatik und über die Studien-und Berufsmöglichkeiten erfahren möchten. Weitere Informationen zu den Angeboten der HPI-Schülerakademie finden sich unter: https://hpi.de/schuelerakademie .Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering ( https://hpi.de ). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 650 Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 20 Professoren und über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Sina Jurkowlaniec, Tel. 0331 5509-175, sina.jurkowlaniec@hpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22537/4575042OTS: HPI Hasso-Plattner-InstitutOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell