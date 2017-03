IT-Vertragscoaching: Mit erfahrenen Experten zum sicheren Softwarevertrag (FOTO)

Hamburg (ots) -Das auf Softwareauswahl und IT Consulting spezialisierte HamburgerBeratungsunternehmen INFOSOFT AG bietet mit dem Vertragscoachingprofessionelle Unterstützung für Unternehmen, die kurz vor dem Erwerbeiner neuen Unternehmenssoftware stehen oder sich in Verhandlungenmit Ihrem Softwareanbieter befinden. Im Rahmen des Vertragscoachingsprüfen die Experten der INFOSOFT, ob alle wesentlichen Aspekte undLeistungsinhalte im Interesse des Kunden vertraglich geregelt sind.Je nach Bedarf werden Hilfestellungen oder konkrete Ausarbeitungenfür die Gestaltung der kommerziellen und technischen Vertragsinhaltegemacht. In Zusammenarbeit mit erfahrenen IT-Anwälten wird auch diejuristische Sicht auf die Vertragsgestaltung abgedeckt. Ergänzendstehen die Berater der INFOSOFT dem Unternehmen auch im Rahmen vonVertragsverhandlungen zur Seite. Damit geht das Vertragscoaching übereinen reinen Vertragscheck hinaus.Die Experten der INFOSOFT AG schöpfen aus jahrzehntelangerProjekterfahrung in der Softwareeinführungsunterstützung undIT-Projektsanierung. Sie kennen die Fallstricke und Stolpersteine beider Vertragsgestaltung genau. "Leider unterschätzen viele Unternehmenimmer noch die Bedeutung eines verbindlichen und ihre Interessenberücksichtigenden IT-Projektvertrages" so Bert Stuhr, Vorstand derINFOSOFT AG und Schlichter in der Schlichtungsstelle fürIT-Streitigkeiten der Handelskammer Hamburg sowie der DeutschenGesellschaft für Recht und Informatik e.V. Aus Mangel an Zeit undFachkenntnis oder auch aus Zurückhaltung gegenüber dem künftigenLieferanten werden dann oft die Vertragsinhalte undGeschäftsbedingungen vom Anbieter diktiert. Häufig möchte man denneuen Vertragspartner nicht verärgern und erwartet ein positivverlaufendes Projekt, denn Lieferant und Produkt haben einenüberzeugenden Eindruck hinterlassen. Oftmals führt dies jedoch dazu,dass Unternehmen ihre Interessen nicht richtig wahrnehmen oder derexakte Leistungs- und Lieferumfang nur unzureichend im Vertragbeschrieben wird - frei nach dem Motto "ein Stück Software wiebesprochen". Dass damit jedoch die Gefahr späterer Unstimmigkeitenund Streitigkeiten sowie insbesondere finanzieller Nachteileerfahrungsgemäß hoch ist, etwa wenn Zeit und Projektbudgetüberschritten werden, vernachlässigen die meisten.Ein konkretes Angebot für ein Vertragscoaching wird individuellfür Unternehmen gestellt. Die Durchführung kann je nach Komplexitätund Vorarbeiten entweder vor Ort beim Kunden oder etwa bei bereitsbestehendem Vertragsentwurf auch auf elektronischem Wege erfolgen.Mit dem Angebot des Vertragscoaching profitieren Unternehmen von derrechtsicheren Gestaltung technischer und kommerziellerVertragsinhalte und der Vermeidung von vertraglichen Stolpersteinenund Fallstricken. Die Weichen für eine erfolgreiche IT-Investitionwerden frühzeitig gestellt.Über die INFOSOFT AG:Die INFOSOFT Herstellerneutrale Softwareberatung AG berät seitmehr als 30 Jahren mittelständische Unternehmen bei der Auswahl undEinführung der optimalen betriebswirtschaftlichen Standardsoftwareund bei der Wahl des am besten geeigneten Systemlieferanten. Dielangjährige Erfahrung aus der Software-Evaluierung und demProjektmanagement bietet das Unternehmen auch bei der Sanierung vonIT-Projekten und der Erstellung von Gutachten an. Seit ihrer Gründungim Jahr 1988 hat sich die INFOSOFT AG zu einem der führendenherstellerneutralen Beratungshäuser für Software-Systeme entwickelt.Pressekontakt:INFOSOFT Herstellerneutrale Softwareberatung AGFriedensallee 290, D-22763 HamburgTel.: 040 - 86 62 60 14Fax: 040 - 86 62 60-10Homepage: www.infosoft.deE-Mail: info@infosoft.deOriginal-Content von: INFOSOFT AG, übermittelt durch news aktuell