IT-Unternehmen für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

Essen (ots) - Die Stadt Offenbach hat erstmalig die Auszeichnung"Familienfreundliches Unternehmen" an ortsansässige Firmen vergeben.Die Adacor Hosting GmbH war auf Anhieb bei den Preisträgern dabei.Das IT-Unternehmen ist mit seinem Network Operation Center und knapp40 der insgesamt 55 Mitarbeiter am Kaiserleikreisel in Offenbachbeheimatet. Familienfreundlichkeit und die Vereinbarkeit von Familieund Arbeit schreibt der Hosting-Experte schon immer groß.So erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern nicht nurfinanzielle Unterstützung (zum Beispiel durch die Übernahme derKindergartenbeiträge), sondern auch eine hohe Flexibilität in SachenArbeitszeit. Die Möglichkeit in Elternzeit zu gehen,Vertrauensarbeitszeit oder Teilzeitarbeit, das Arbeiten im Homeofficesind nur einige Beispiele für die Bemühungen des Unternehmens, um diebetrieblichen Anforderungen und familiären Belange miteinander inEinklang zu bringen. Besonders auf Engpässe in der Kinderbetreuungwurde reagiert und für die Angestellten ein separater Arbeitsplatzmit einem großen Spielbereich eingerichtet.Das Unternehmen möchte Vorbild sein und zeigen, dasswirtschaftlicher Erfolg und soziales Engagement für die Mitarbeitereng miteinander verbunden sind. "Zufriedene Mitarbeiter und derenWork-Live-Balance sind uns ein großes Anliegen. Deshalb tun wir gerneunser Bestes, damit Privatleben und Arbeitswelt der Kollegen optimalaufeinander abgestimmt sind. Besonders für Familien ist dieVereinbarkeit mit dem Beruf ein wichtiger Zufriedenheitsfaktor. Wirfreuen uns, wenn wir dazu beitragen können und entspannte, motivierteArbeitnehmer bei uns haben," macht Kiki Radicke, Leiterin Marketingund Recruiting bei Adacor, deutlich.Am 25. August war es soweit: Gemeinsam mit 15 weiteren Unternehmenwurde Adacor von Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider miteiner Urkunde ausgezeichnet."Wir sind unheimlich stolz auf diese Auszeichnung, denn sieunterstreicht den Erfolg unserer Bemühungen für unsere Mitarbeiterein attraktives und zufriedenes Arbeitsumfeld zu gestalten.Selbstverständlich werden wir uns auf diesem Preis nicht ausruhen,sondern als verantwortungsbewusster Arbeitgeber weiterhin alles dafürtun, damit die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter weiterhingefördert wird," fasst Kiki Radicke ihre Eindrücke von derAuszeichnung zusammen.Die Work-Life-Balance wird bei dem IT-Unternehmen großgeschrieben. Für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beruflichenAnforderungen und den privaten Bedürfnissen der Mitarbeiterinvestiert Adacor außerdem vorbeugend in deren Gesundheit. So bietetein Personal Trainer im firmeneigenen Fitnessraum regelmäßigGruppentrainings an. Zusätzlich können die Mitarbeiter ein Coachingin Anspruch nehmen, und sich einen individuellen Trainings- undGesundheitsplan erstellen lassen. Diesen Plan können sie anschließendim Fitnessraum direkt umsetzen, da dieser auch für das privateTraining genutzt werden kann. Adacor übernimmt darüber hinaus dieKosten für Sportvereine oder Fitnessstudios als Ausgleich zurComputerarbeit.Adacor sucht neue Kollegen und Kolleginnen. Weitere Infos unterhttps://www.adacor.com/company/jobs/Pressekontakt:Kiki RadickeLeiterin Marketing und RecruitingTelefon +49 (0)69 900299 2716marketing@adacor.com