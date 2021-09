IT-Unternehmen TIMOCOM setzt seit Jahren auf New Work und baut Vorreiterrolle aus

Erkrath (ots) -Die TIMOCOM GmbH ist als erfolgreiches mittelständisches FreightTech-Unternehmen ein ebenso moderner wie innovativer Arbeitgeber für inzwischen mehr als 500 Mitarbeitende. Mit New Work bietet es alternative Arbeitsmodelle und setzt auf attraktive Benefits, um den Arbeitsalltag, die Work-Life-Balance und die Gesundheit der Angestellten langfristig zu verbessern.Als einer der erfolgreichsten mittelständischen IT- und Datenspezialisten für die europäische Logistikbranche beschäftigt TIMOCOM in der Erkrather Firmenzentrale nahe Düsseldorf und weiteren internationalen Standorten heute insgesamt mehr als 500 Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Herkünften und Lebensläufen. Mit einer Vielzahl von individuellen Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung bietet TIMOCOM seinen Mitarbeitenden die Chance, selbst Verantwortung zu übernehmen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmenserfolgs zu leisten.So hat es sich das Familienunternehmen zur Aufgabe gemacht, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich seine Angestellten nicht nur entfalten können, sondern auch wohlfühlen. Um das gewährleisten zu können, werden zahlreiche Karriere- und Einstiegsmöglichkeiten sowie eine Vielzahl von Angeboten, Benefits und Initiativen zur Umsetzung von New Work angeboten. Bereits vor der Pandemie hat TIMOCOM Mobile- und Homeoffice angeboten, setzt mit dem noch flexibleren hybriden Arbeitsmodell nun aber neue Maßstäbe. Das neue Modell ermöglicht bis zu vier Homeoffice-Tage pro Woche. Ein Tag der Woche dient als Collaboration Day insbesondere dazu, weiterhin die persönlichen Begegnungen und den hohen Teamzusammenhalt zu fördern. Mit dem TEAMocom Space entsteht aktuell eine völlig neue Organisation des Arbeitens im Office, das die bisher bekannte Bürostruktur komplett verändert und mit dem die einzelnen Arbeitsbereiche abteilungsspezifisch gestaltet werden.TIMOCOM bietet als Arbeitgeber zahlreiche BenefitsFür eine gesunde Work-Life-Balance und um seinen Mitarbeitenden in den verschiedenen Abteilungen die Möglichkeit zu bieten, ihren beruflichen Alltag besser an die jeweilige Lebenssituation anzupassen, fokussiert TIMOCOM die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Diese unterstützt das Familienunternehmen unter anderem mit Eltern-Kind-Büros und Kita-Plätzen in einer nahegelegenen Kita, deren Bau die Gründerfamilie Thiermann maßgeblich vorantrieb.Die effiziente Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden fördert der IT- und Datenspezialist unter anderem durch eine moderne Büroausstattung mit eigenen Firmennotebooks sowie Open und Creative Spaces. Dabei setzt TIMOCOM insbesondere in der Softwareentwicklung auf agile Arbeitsmethoden und Techniken mit selbstorganisierten Teams sowie einem Produkt, bei dem die Kundenperspektive in den strategischen Innovationsprozess und die Produktentwicklung einbezogen wird.Unabhängig davon, welche Positionen und Aufgabenbereiche Mitarbeitende übernehmen, als Arbeitgeber legt das IT-Unternehmen größten Wert auf ihre persönliche und fachliche Weiterbildung. So gewährleistet das umfangreiche Talent Management vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Potenzialentfaltung. Wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur sind darüber hinaus Aktionen und Angebote zur Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden sowie regelmäßig und jährlich stattfindende interne Events, die den Zusammenhalt in der Belegschaft stärken. Chill-out-Bereiche, ein Mitarbeiterrestaurant, eine Getränkeflatrate und die Möglichkeit, ein E-Bike oder Fahrrad zu leasen, runden die zahlreichen Benefits der TIMOCOM GmbH ab.Umsetzung von New Work durch TEAMocom SpaceAuch wenn TIMOCOM bereits viele Angebote und Benefits anbietet, setzt sich das Unternehmen fortlaufend für noch bessere Arbeitsbedingungen ein. Einen wichtigen Grundstein bilden in diesem Zusammenhang die Wünsche der Mitarbeitenden. So hat TIMOCOM durch mehrere Umfragen und in Zusammenarbeit mit Change Agents aus verschiedenen Fachbereichen evaluiert, wie hybrides Arbeiten aus Sicht der Mitarbeitenden optimal gelingen und der Teamzusammenhalt gestärkt werden kann. Neben den bereits vorhandenen Open und Creative Spaces mit White Boards, Magnetwänden, Surface Hubs, digitalen Tools und vielem mehr, wird nun der sogenannte TEAMocom Space als Pilotfläche gebaut, um die effiziente Zusammenarbeit noch stärker zu fördern.Um auf die abteilungsspezifischen Bedürfnisse effektiv einzugehen, wird mit dem TEAMocom Space die klassische Arbeitsumgebung aufgebrochen und das Arbeiten nachhaltig verändert. Ziel ist es, einen Multi-Space mit tätigkeitsbasierten Modulen und einen Ort für unterschiedliche Arbeitswelten zu kreieren, da sich je nach Fachbereich andere Bedürfnisse an stilles, konzentriertes, kreatives und kollaboratives Arbeiten ergeben. "Es geht nicht allein um ein hybrides Arbeitsmodell, sondern auch um das Büro von Morgen. Hier soll ein Ort für Innovation, Identität, Zugehörigkeit und Gemeinschaft geschaffen werden", so Nils Ott von der TIMOCOM. Der TEAMocom Space befindet sich ab November in der Testphase, um zu evaluieren, wie das Konzept bei den Mitarbeitenden angenommen wird und wie es optimal umsetzbar ist. Nach erfolgreicher Testphase soll der Multi-Space in die gesamte Organisation eingeführt werden. Damit geht TIMOCOM bei der Erarbeitung alternativer Arbeitsmodelle im Rahmen von New Work einen weiteren großen Schritt und positioniert sich als innovativer und attraktiver Arbeitgeber.Über TIMOCOMSeit 1997 setzt sich das IT-Unternehmen TIMOCOM für eine Welt ohne logistische Herausforderungen ein. Dafür hat es das erste Smart Logistics System in Europa geschaffen, auf dem täglich bis zu 800.000 internationale Fracht- und Laderaumangebote eingestellt und verarbeitet werden. Für seine Mitarbeitenden überlegt sich das Familienunternehmen innovative New Work Modelle und sorgt damit für moderne Arbeitsbedingungen und zufriedene Mitarbeitenden.Pressekontakt:TIMOCOM GmbHTimocom Platz 1DE-40699 ErkrathTelefon: +49 211 88 26 88 26Fax: +49 211 88 26 10 00E-Mail: info.de@timocom.comhttps://www.timocom.de/Original-Content von: TIMOCOM GmbH, übermittelt durch news aktuell