IT-Unternehmen Materna jetzt mit europäischer Rechtsform SE

Das international aufgestellteIT-Beratungsunternehmen Materna aus Dortmund hat die Umwandlung indie europäische Rechtsform Societas Europaea (SE) zum 14. September2018 abgeschlossen und firmiert ab sofort als Materna Information &Communications SE. Die europäische Rechtsform der SE bietet demUnternehmen den idealen Rahmen, um seine gesellschaftsrechtlicheStruktur mit mehreren Tochterunternehmen im In- und Ausland für dasweitere Wachstum zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.Die bisherigen Geschäftsführer Helmut Binder (CEO) und MichaelKnopp (CFO) sind zum Vorstand der Gesellschaft berufen worden. HelmutBinder ist Vorstandsvorsitzender. Dr. Winfried Materna, einer derbeiden Gründer des Unternehmens, ist als Vorsitzender desAufsichtsrats berufen worden. Weitere Mitglieder das Aufsichtsratssind Helmut an de Meulen, ebenfalls einer der Unternehmensgründer,sowie Dieter Kraß als Mitarbeitervertreter. Materna ändert nur dieRechtsform, die Gesellschaft selbst bleibt rechtsidentitätswahrendund unverändert bestehen. Die Eigentümerstruktur ändert sich nicht;Materna bleibt weiterhin zu Einhundert Prozent in Privatbesitz derbeiden Inhaberfamilien Materna und an de Meulen.Internationales Geschäft profitiert von der Rechtsform SEDie Materna-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiterund ist spezialisiert auf Digitalisierungs- und IT-Projekte für großeUnternehmen und die öffentliche Verwaltung. Materna ist nebenzahlreichen Niederlassungen in Deutschland auch weltweit an 17Standorten vertreten. In den vergangenen zwei Jahren hatte Maternaihre internationalen Standorte weiter ausgebaut. So wurden Standortein Spanien, Indien und Malaysia eröffnet sowie ein zweiter Standortin den USA. Über die internationalen Standorte adressiert Materna vorallem Flughäfen und Fluggesellschaften und vertreibt Systeme für dieautomatisierte Passagier- und Gepäckabfertigung; darunter nebeneuropäischen Kunden, wie Lufthansa und Easy Jet sowie FlughafenHamburg und London Gatwick, auch Airlines und Airports in Kanada (z.B. in Montreal und Toronto), den USA (z. B. in Denver) sowie Asien(z. B. in Indien). Ein weiteres internationales Standbein sindSAP-Beratungsleistungen für die produzierende Industrie, die über dasTochterunternehmens cbs Corporate Business Solutions GmbH weltweitvertrieben werden."Die europäische Rechtsform der SE ist die richtige Rechtsform fürdie Materna-Gruppe, da sie nach außen verdeutlicht, dass wir auchinternational sehr erfolgreich sind und weiter wachsen wollen",erläutert Vorstandsvorsitzender Helmut Binder.Materna hatte im vergangenen September den Prozess desRechtsformwechsels zu einer Societas Europaea (SE) gestartet.Zwischenzeitlich firmierte Materna für knapp sechs Wochen in derRechtsform der nationalen Aktiengesellschaft (AG); dies ist einnotwendiger Zwischenschrift auf dem Weg zur europäischen Rechtsform.