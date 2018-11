IT-Trends 2019: Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und cloudbasierte Sicherheitslösungen schaffen den Durchbruch

Bad Homburg (ots) - An bahnbrechenden, innovativen Technologienmangelt es in der IT-Branche nicht. Doch umfassend zum Einsatz kommensie bislang nur in besonders innovativen Unternehmen. Hier wird es imnächsten Jahr zu einer Flut disruptiver Entwicklungen kommen, so diePrognose von Dimension Data. In seinen "Tech Trends 2019" ist dasIT-Unternehmen der Frage nachgegangen, welche Technologien in denFeldern Kundenerlebnis, IT-Sicherheit, digitales Geschäft, digitaleInfrastruktur, digitaler Arbeitsplatz, Zukunftstechnologien undServices in den kommenden 12 Monaten an Bedeutung gewinnen werden -und hat dabei jeweils fünf zentrale Trends identifiziert: Unteranderem wird die robotergesteuerte Prozessoptimierung für ein völligneues Kundenerlebnis sorgen, auch cloudbasierteIT-Sicherheitsplattformen und individualisierte IT-Anwendungen werdenvermehrt zum Einsatz kommen.Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland weiß, wie wichtig diedigitale Transformation für ihren künftigen Geschäftserfolg ist.Technologische Entwicklungen werden mit großem Interesse beobachtet,Pilotprojekte zum Einsatz neuer IT-Anwendungen und -Services immeröfter und quer durch alle Branchen geplant. An der konsequentenAnwendung in der Praxis hapert es dagegen noch. Das wird sich - soein zentrales Ergebnis der aktuellen "Tech Trends 2019" von DimensionData - ab dem kommenden Jahr ändern: "Bislang hat unsere Branche ehernur theoretisch über innovative Technologien gesprochen, ohne einklares Bild davon zu vermitteln, wie diese leistungsstarken neuenInnovationen eingesetzt werden", so Jan Willem Dees, CEO vonDimension Data Deutschland. "Doch bahnbrechende Technologien wiekünstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und robotergesteuerteProzessoptimierung sind inzwischen so ausgereift, dass ihr Mehrwertfür Produktions- und Geschäftsprozesse 2019 erstmals deutlichsichtbar wird. Das haben wir vor allem den Unternehmen zu verdanken,die frühzeitig in den Praxiseinsatz dieser Technologien investierthaben."Viele der Technologien, die heute als neu und disruptiv gelten,werden in nur wenigen Jahren zum technologischen Standard gehören.Unternehmen, die bislang die digitale Transformation zögerlichangehen, sollten deshalb schleunigst nachziehen. Sonst besteht dieGefahr, den Anschluss zu verlieren. "Die bisherigenInnovationstreiber werden auch in Zukunft nicht stillstehen", so JanWillem Dees. "Im Gegenteil, wir gehen davon aus, dass 2019 das Jahrist, in dem die Vorreiter sich von den Fast-Followern absetzen undwir den Beginn erheblicher Machtverschiebungen in allen Branchenbeobachten werden", so Jan Willem Dees.Welche technologischen Neuerungen 2019 besonders wichtig werden,geht aus den "Tech Trends 2019" von Dimension Data hervor. DieTechnologie-Experten des IT-Unternehmens haben für den Bericht siebenzentrale Handlungsfelder untersucht - Kundenerlebnis, IT-Sicherheit,digitales Geschäft, digitale Infrastruktur, digitaler Arbeitsplatz,Zukunftstechnologien und Services - und darin jeweils die wichtigstenIT-Trends für das kommende Jahr identifiziert. Dazu gehören unteranderem:- Robotergesteuerte Prozessautomatisierung für ein neuartigesKundenerlebnis: Dank des rasanten Wachstums von Technologien wiemaschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz (KI) undkünstlichen neuronalen Netzen können Unternehmen noch besser aufdie Wünsche ihrer Kunden eingehen. Denn diese Technologienermöglichen es, Szenarien zu kombinieren, die Bedürfnisse undVerhaltensweisen von Kunden noch besser zu verstehen undvorausschauende Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.- Fokus auf cloudbasierten Cybersicherheitsplattformen: Dieschwerwiegenden Schäden durch Cyberangriffe im Jahr 2018 werdencloudbasierten Sicherheitsanbietern einen Bedeutungszuwachsbescheren. Denn cloudbasierte Sicherheitssysteme, die aufoffenen Programmierschnittstellen (API's) basieren, ermöglichenes, neue Technologien schnell und einfach in die Plattform zuintegrieren. So können Unternehmen mit der sich rapideentwickelnden Bedrohungslandschaft Schritt halten.- End-to-End-Programmierbarkeit der Infrastruktur: Unternehmenwerden zunehmend mehrere Cloud-Plattformen abonnieren undverstärkt Software-as-a-Service (SaaS) einsetzen. Durch dieMöglichkeit der passgenauen End-to-End-Programmierbarkeit könnensie sich schnell an Veränderungen in der Unternehmenslandschaftanpassen und höhere Ansprüche an Anwendungen und Daten stellen.- Intelligentere und kundenspezifischere Anwendungen:Software-Lösungen sind in der Lage, Informationen über derenNutzer zu erheben und immer effektiver zu verarbeiten. Imkommenden Jahr wird es auch Anwendungen geben, die auf Basisdieser Daten automatisch Veränderungen an ihrer eigenenFunktionalität vornehmen und so das Nutzererlebnis verbessern.Dank künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen wird dieProduktivität der Mitarbeiter weiter steigen.- Aufstieg des Datenwerts zur zentralen Größe: Bereits seiteinigen Jahren gelten Daten als wichtigster Rohstoff imZeitalter der digitalen Transformation. Im kommenden Jahr wirddie Bedeutung von Daten noch weiter steigen - denn durch sie undden darauf basierenden neuen Geschäftsmodellen lassen sich neueEinnahmequellen generieren. Um den Wert der Daten zu heben, sindweitere Anstrengungen zur Sammlung, Anreicherung und Auswertungvon Daten nötig. Auch die Informationsachitekturen werden sichverändern. 