IT - Systeme in Sozialunternehmen, speziell Werkstätten für Behinderte Menschen (WfBM) (FOTO)

Hamburg (ots) -Was unterscheidet Werkstätten von anderen Kunden, z. B. aus derIndustrie? Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben einekomplexe Kundenstruktur. Sie haben verschiedene Leistungsträger, wiedie Eingliederungshilfe der Landkreise und/oder verschiedene weitereTräger, wie Krankenkassen und Versicherungen. Dazu kommen noch dieKunden für Dienstleistungen und Produktumsätze aus der Werkstatt. Undder wichtigste Kunde ist der Betroffene selbst, der gerade durch dasFeedback innerhalb seines Umfeldes im Qualitätsmanagement eineentscheidende Rolle spielt. Politisch verstärkt noch durch dieVerlagerung von einer einrichtungsbezogenen Sicht der Vergangenheit,hin zu einer personenorientierten Sicht der Zukunft. Wie kommen eineWerkstatt und ein Softwareberatungsunternehmen ins Gespräch? Es gibtin Deutschland ca. 700 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen mitungefähr 290.000 Beschäftigten in den Werkstätten. Aus einer Sammlungvon Einzelanfragen, die sich aus bestimmten Konfliktsituationen mitSoftwareprodukten ergeben, treten die Werkstätten an einSoftwareberatungsunternehmen heran.Welche Prozesse laufen in den Werkstätten dennsoftwareunterstützt? Softwareunterstützt laufen die meisten Prozesse,nur viele Prozesse sind eben nicht verkettet, integrierte Softwarewird nur teilweise genutzt und an vielen Stellen sind Excel-TabellenAlltag. Das bedeutet dann wegen der Medienbrüche einen erheblichenAufwand in der Datenhaltung. Viele Abstimmprozesse, wenn z.B. jedeFachkraft die Kundendaten seines Auftraggebers Excel basiert führt,Belege, wie Lieferscheine teilweise handschriftlich geführt werdenund die gleichen Daten als Debitor z.B. in einer Software gehaltenwerden, um die Vorgänge buchhalterisch zu erfassen. Das ist in SummeAufwand, der versteckt im Alltag viel Zeit in Anspruch nimmt, schwermessbar ist und bei den Fachkräften als Betreuungszeit produktiverund wertschöpfend einsetzbar wäre.Für welche Aufgaben setzen Werkstätten denn Produkte alsintegrierte Pakete ein? Nach einer internen Befragung der INFOSOFT AGergibt sich folgendes Bild. Der Bedarf ist in Werkstätten so, dasssie für den Bereich Leistungsabrechnung klassisch gut aufgestelltsind. Hier gilt es die formalen Anforderungen der Leistungsträger zuerfüllen, was bei Nichterfüllung zu weniger Einnahmen führt. DieDokumentation der Leistungen funktioniert bei vielen Werkstätten nochnicht integriert. Dazu haben Standardanbieter (z. B. klassischeERP-Anbieter), meist Sonderlösungen, die nur zum Teil im vollenUmfang genutzt werden. Integrierte Lösungen, wie Connext bieten imBetreuungsumfeld viele und gute Funktionalitäten - aber Connext hatkeine Buchhaltung und die kaufmännischen Prozesse der Werkstattwerden auch nicht bedient. Hier sind dann noch weitere Produktenötig, zumindest eine FiBu.Wie gewinnen nun Werkstätten durch die Zusammenarbeit mit einemSoftwareberatungshaus? In Softwarepaketen denken ist das Eine. Wasviel wichtiger bei Werkstätten ist, ist die Identifikation dernutzbringenden Prozesse und diese bestmöglich zu verketten und mitdem Qualitätsmanagement lebendig deckungsgleich zu halten. Das istder erste elementare Schritt, wo man dem Mandanten mit Toolsunterstützen kann und wo sofort durch Konzentration auf dasWesentliche Erfolg messbar wird. Eine Softwareimplementierung wirdauf Basis von gelebten und effizienten Prozessen zum Erfolg geführt.Jedes Gespräch mit Anbietern darüber, wie eine Konfigurationgeschehen soll, ist in einem Projekt qualitativ nachteilig, wenn derAuftragnehmer nicht konkret antworten kann, weil er nichtprozessstabil aufgestellt ist.Über die INFOSOFT AG:Die INFOSOFT Herstellerneutrale Softwareberatung AG verfügt überlangjährige Erfahrung aus verschiedenen Projekten mit Werkstätten,insbesondere der Softwareauswahl und hat einen Überblick über diewesentlichen Prozesse einer Werkstatt. Sie kennen die Hauptanbieterder Softwareprodukte und deren Ansprechpartner persönlich. Durchtiefgehende Prozessanalysen in Werkstätten, ist die INFOSOFT AG sehrnah am Geschehen und dadurch kompetent in der Beratung.Pressekontakt:INFOSOFT Herstellerneutrale Softwareberatung AGFriedensallee 290, D-22763 HamburgTel.: 040 - 86 62 60 14Fax: 040 - 86 62 60-10Homepage: www.infosoft.deE-Mail: info@infosoft.deOriginal-Content von: INFOSOFT AG, übermittelt durch news aktuell