IT-Störung am Frankfurter Flughafen sorgt für Flugausfälle

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Computerprobleme haben am Frankfurter Flughafen am Freitag für Unregelmäßigkeiten gesorgt. Das teilte die Flughafengesellschaft am Morgen mit. "Aufgrund einer IT-Störung kommt es am Flughafen Frankfurt zu Verspätungen und vereinzelten Flugausfällen", hieß es in einer Mitteilung.

Fluggäste würden gebeten, den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen. Weitere Hintergründe nannte die Flughafengesellschaft nicht. Die überwiegende Zahl der Flüge war laut Angaben auf der Internetseite nicht betroffen.

