IT-Stipendium Sommersemester 2018 / Heise Medien unterstützt Studierende

Hannover (ots) - In Zusammenarbeit mit dem Karrierenetzwerke-fellows.net schreiben die Heise-Marken c't, iX und heise onlinedieses Jahr wieder ein Stipendium für IT-Studenten aus. Zusätzlich zuden 600 Euro für das Sommersemester spendiert Heise einenSchnuppertag in der jeweiligen Redaktion sowie ein Jahresabonnementeines beliebigen Heise-Titels. Zudem werden die drei Stipendiaten zuder IT-Messe CEBIT eingeladen. Interessierte IT-Studenten können sichbis zum 13. Mai über die e-fellows.net-Webseite bewerben.Das renommierte Computermagazin c't, das IT-Profimagazin iX undheise online, das Leitmedium für deutschsprachigeHightech-Nachrichten, setzen ihre Partnerschaft mit e-fellows.netfort und unterstützen Studierende im Fach Informatik. Heise liegtsehr viel am IT-begeisterten Nachwuchs, dies betont auch Dr. VolkerZota, Chefredakteur von heise online: "Junge Menschen mit Spaß anInformatik gehören eindeutig zu unserer Zielgruppe. Darum fördern wirsie gern. Zudem hat uns der erste Schnuppertag gezeigt, dass auch dieStudierenden den persönlichen Kontakt zu Heise schätzen."e-fellows.net, das größte deutschsprachige Karrierenetzwerk miteigenem Stipendienprogramm, schreibt dieses Jahr zum zweiten MalIT-Stipendien aus. Für IT-Studenten werden rund 30 Stipendien imGesamtwert von 18.000 Euro angeboten. Zu den Förderern zählen unteranderem Bertelsmann, mindsquare, CORE und zeb."Informatiker gehören zu den gefragtesten Absolventen auf demArbeitsmarkt. Dem möchten wir mit einem eigenen StipendienprogrammRechnung tragen und die IT-Elite von morgen bereits heute im Studiumund bei der beruflichen Orientierung unterstützen", sagt Anna Heinen,die die Stipendiatenbetreuung bei e-fellows.net leitet.Die Bewerbung für ein IT-Stipendium ist einfach: Die Bewerbung fürein IT-Stipendium ist einfach: Man bewirbt sich online unterwww.e-fellows.net/IT-Stipendium und ergänzt ein kurzesMotivationsschreiben sowie seinen Lebenslauf.e-fellows.net ist das größte deutschsprachige Karrierenetzwerk miteigenem Stipendienprogramm. e-fellows.net verbindet Akademiker allerAltersgruppen mit den besten Arbeitgebern und Hochschulen. Daskostenlose Netzwerk hat 200.000 Mitglieder, darunter 30.000Stipendiaten, die mit mehr als 50 Stipendiumsleistungen gefördertwerden. Zu den mehr als 500 Partnern von e-fellows.net zählenrenommierte Unternehmen, Hochschulen im In- und Ausland undstudentennahe Organisationen.Heise Medien steht für hochwertigen und unabhängigen Journalismus.Heise verlegt mit c't und iX zwei der erfolgreichsten ComputertitelDeutschlands. Der Internet-Auftritt für IT-Interessierte, heiseonline, ist das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten.