IT-Sicherheitstrend: Diese Aktie liefert Rekordzahlen

Die IT-Sicherheit gewinnt heutzutage immer mehr an Wichtigkeit, denn mit zunehmenden technologischen Fortschritten und Ausbreitung von digitalen Trends, beispielsweise dem bargeldlosen Zahlen, häufen sich auch Gefahren für Konsumenten und Unternehmen in ebenjener digitalen Welt, in der Zahlungen getätigt werden oder auch sensible Daten gespeichert und von A nach B übermittelt werden.

Die Firma Secunet Security Networks (WKN: 727650) ist in der Branche der IT-Security tätig und deckt mit ihrem Angebot die gesamte Wertschöpfungskette dieses Bereiches ab. Das Spektrum der Dienstleistungen reicht von der Sicherheitsanalyse über Beratung und Implementierung bis hin zu Wartung und Schulung. Somit werden verschiedene Teilbereiche der IT-Security unter einem Firmendach vereint, was es Kunden ermöglicht, eine ganzheitliche Dienstleistung zu erhalten.

Bereits in der Vergangenheit konnte secunet ein tolles Wachstum aufweisen; so erhöhte sich der Umsatz innerhalb von vier Jahren von 82,2 Mio. Euro (2014) auf 163,3 Mio. Euro (2018) – was einem Wachstum in Höhe von knapp 99 % entspricht. Auf annualisierter Basis bedeutet das ein Wachstum von knapp 25 % jährlich.

Nun hat secunet die vorläufigen Geschäftszahlen für 2019 vorgestellt, die wir uns nachfolgend zusammen ansehen möchten. Eines schon mal vorab: Es handelt sich dabei um Rekordzahlen!

Erneut Rekordzahlen bei secunet

Das sechste Jahr in Folge konnte der secunet-Konzern wachsen, und das ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Der Umsatz konnte um 39 % von 163,3 auf 226,9 Mio. Euro gesteigert werden. Das EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) konnte auch deutlich im zweistelligen Bereich verbessert werden. Aus 26,9 Mio. Euro im Vorjahr werden nun für das Geschäftsjahr 2019 vorläufig 33,2 Mio. Euro ausgewiesen.

Begründet wird die hervorragende Geschäftsentwicklung mit dem Rollout des Gesundheitskonnektors für die Arztpraxen und mit den verstärkten Beschaffungen zum Jahresende hin, die dazu geführt haben, dass die Geschäftsergebnisse im vierten Quartal hoch ausgefallen sind. Für das vierte Quartal im Detail wurden Umsätze in Höhe von 63,4 Mio. Euro (Vorjahr: 65,3 Mio. Euro) erwirtschaftet und das EBIT lag bei 11,1 Mio. Euro (Vorjahr: 13,2 Mio. Euro).

Bewertung

Die Marktkapitalisierung von etwa 900 Mio. Euro (Stand: 23.01.2020) ist für das Unternehmen dafür, dass es ziemlich schnell wächst, noch recht klein. Doch das heißt nicht zwingend, dass die Bewertung auch günstig sein muss. Vor allem, da der Aktienkurs von secunet durchaus angezogen hat. Am 01.11.2019 schloss die Aktie mit einem Kurs von 118,00 Euro; mittlerweile liegt der Kurs bei 138,00 Euro je Anteil (Schlusskurs: 23.01.2020, maßgeblich für alle Berechnungen) – ein Anstieg von etwa 17 % in einem relativ kleinen Zeitfenster.

Kurs-Gewinn-Verhältnis Kurs-Umsatz-Verhältnis Kurs-Buch-Verhältnis 50 4 13

Eigene Berechnungen des Autors auf Basis der Geschäftszahlen für 2018, mit Ausnahme vom Umsatz (2019), da die endgültigen und vollständigen Ergebnisse für 2019 noch nicht verfügbar sind

In meinen Augen ist secunet ein typisches Growth-Investment, weshalb es auch nicht verwunderlich ist, dass das KGV recht hoch ausfällt. Auch das KBV fällt dementsprechend hoch aus, was ebenfalls typisch ist.

Die interessanteste Kennzahl aus dem Dreiergespann ist das KUV, das aufgrund des hohen Umsatzwachstums vergleichsweise gering ausfällt. Normalerweise liegt ein faires KUV, meiner Meinung nach, bei etwa 3.

Fazit

An der Börse wird jedoch die Zukunft gehandelt und hier scheint durchaus etwas Optimismus im Kurs eingepreist zu sein. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das KUV in Anbetracht der Wachstumsraten trotzdem durchaus attraktiv.

Da meiner Meinung nach der Kurs der Aktie allerdings aktuell etwas überbewertet sein könnte, werde ich die secunet-Aktie vorerst nur auf meiner Watchlist behalten und die weitere Entwicklung beobachten. Falls das Unternehmen jedoch diese Wachstumsraten noch weitere Jahre aufrechterhalten kann, wären Kurse oberhalb von 138 Euro durchaus gerechtfertigt, was die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt umso interessanter macht.

