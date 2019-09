Darmstadt (ots) - Mit der heute gestarteten Plakataktion beginntdie deutschlandweit erste lokale Cyber-Security-Kampagne, die Bürgerdabei unterstützen soll, Phishing-E-Mails zu erkennen und sichdagegen zu verteidigen. Zentraler Bestandteil dieses kostenlosenBürger-Angebots der Digitalstadt Darmstadt ist das neueOnline-IT-Sicherheitstraining von IT-Seal "DU bist die Firewall -bleib wachsam, Darmstadt!". Bereits Ende August hatten José David daTorre Suárez, Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt GmbH, undAlex Wyllie, Geschäftsführer der IT-Seal GmbH, das gemeinsame Projektim Darmstädter Technologie- und Gründerzentrum HUB31 vorgestellt.Unter der Web-Adresse www.darmstadt.bleib-wachsam.de können sichDarmstädter Bürger ab sofort kostenlos für das Angebot registrieren.Über einen Zeitraum von 1 ½ Jahren erhalten sie dann regelmäßigE-Mails mit Lerninhalten wie Kurzvideos oder Mini-eLearnings sowieauthentische Phishing-Mails samt passender Erklärung, wie man sichvor schädlichen Inhalten schützen kann. "Das jetzt gestarteteIT-Sicherheitstraining ist ein Online-Präventions¬angebot, das jederkostenfrei nutzen kann, um das persönliche Sicherheitsbewusstsein inder digitalen Welt zu stärken", sagt der DarmstädterOberbürgermeister Jochen Partsch. Und José David da Torre Suárez,Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt GmbH, ergänzt: "Mit derIT-Seal GmbH haben wir dafür einen Darmstädter Experten im BereichSocial Engineering und Phishing-Prävention an unserer Seite."Für das neue Angebot hat IT-Seal eigens ihr IT-Security AwarenessTraining, das sich bislang ausschließlich an Firmenkunden richtet,auf die typischen Bedrohungen von Privatanwendern angepasst. "Einederzeit akute Gefahr sind die sogenannten Phishing-E-Mails. Man wirddabei aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um auf einer Webseiteseine Zugangsdaten zu hinterlassen", erläutert Alex Wyllie,Geschäftsführer der IT-Seal GmbH. "Durch unser Training kann jederlernen, wie diese Hacker-Mails aussehen und welche einfachen Tipps eszu beachten gilt, um nicht mehr auf sie hereinzufallen - ganz egal,wie alt man ist, und wie viel oder wie wenig Erfahrung man im Umgangmit dem Internet hat."Von den gestärkten digitalen Selbstverteidigungskräften der Nutzerprofitieren am Ende auch die Arbeitgeber der Region - nicht nur inSüdhessen. Während die Kosten für Darmstädter Teilnehmer von derDigitalstadt Darmstadt übernommen werden, heißt IT-Seal als Betreiberder Online-Trainingsplattform nämlich ausdrücklich alle Anmeldungenunabhängig vom Herkunftsort willkommen. "Cybersicherheit ist einweltweites Thema", wie Wyllie betont. "Je mehr Regionen sich unsererInitiative anschließen, umso besser - auch wenn Darmstadt alsDigitalstadt natürlich eine wichtige Vorreiterrolle einnimmt."Über IT-SealDie IT-Seal GmbH ist ein erfolgreiches Cyber-Security-Startup, dassich auf die Abwehr von Social-Engineering-Angriffen durch Steigerungdes Sicherheitsbewusstseins der Nutzer spezialisiert hat. Mit dem zumPatent angemeldeten "Employee Security Index" (ESI) lässt sich diesesBewusstsein erstmals messen und benchmarken. Neben anderen Preisenhat das Unternehmen dafür 2016 den europaweiten Social EngineeringAward gewonnen, Ende 2018 wurde es auf der Fachmesse it-sa als bestesCybersecurity-Startup aus D/A/CH ausgezeichnet.Pressekontakt:IT-Seal GmbHAxel WyllieHilpertstr. 31D-64295 DarmstadtTelefon +49 (6151) 4938977alex.wyllie@it-seal.dewww.it-seal.dein-house AgenturMichael IhringerKastanienallee 24D-64289 DarmstadtTelefon +49 (6151) 30830-0ihringer@in-house.dewww.in-house.deOriginal-Content von: IT-Seal GmbH, übermittelt durch news aktuell