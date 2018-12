Die IT-Sicherheit wird in Deutschland 2019 auf die Probe gestellt (FOTO)

Bochum (ots) -+ Kriminelle werden ihre Opfer genauer ausspionieren+ Die EU-DSGVO wird ihre Wirkung zeigen+ Schadenssummen beim Online-Banking werden ansteigenDas Internet der Dinge - ein Begriff, die immer häufiger mit denSchlagworten IoT, Smart Home, Smart Devices oder Industrie 4.0 ineinen Topf geworfen wird. Alles wird vernetzt, analoge Geräte,Assistenzsysteme oder Arbeitsprozesse digitalisiert. Das diesesVorgehen auch IT-Sicherheitslücken für Cyberkriminelle öffnet, wirdoft bewusst zu Gunsten der Bequemlichkeit oder des Fortschrittsübersehen. Tim Berghoff, Security Evangelist bei G DATA, beschäftigtsich in seinem Blogbeitrag mit der IT-Sicherheit im Mittelstand fürdas Jahr 2019.[http://ots.de/Mz2N5T]Doch auch der Blick auf die Nutzer will gut beleuchtet werden.Deshalb nimmt sich Hauke Gierow, Manager Security Communications beiG DATA, die Privatanwender vor und gibt auch hier in seinemBlogbeitrag einen Ausblick für 2019. Dabei kommen zahlreiche Expertenvon G DATA zu Wort.[http://ots.de/QAowca]Pressekontakt:G DATA Software AGChristoph RösselerHead of Corporate CommunicationsPhone: +49 (0) 234 - 9762 239Kathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Vera HaakePR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 376Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160Dominik NeugebauerPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 610E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell