IT-Sicherheit und die Datenschutz-Grundverordnung

Wie wird sich die neue Datenschutz-Grundverordnung auf die IT-Sicherheit auswirken? Experten vermuten erhöhte Anforderungen an die Unternehmen, denn in der neuen DSGVO hat dieses Thema einen höheren Stellenwert als im bisher in Deutschland geltenden BDSG.

Mögliche Auswirkungen der Datenschutz-Grundverordnung auf die IT-Sicherheit

Die Pflicht, organisatorische und technische Maßnahmen für höhere Sicherheitsstandards in der IT umzusetzen, wurde in die DSGVO als Grundsatz aufgenommen. Das ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.