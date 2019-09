"IT-Sicherheit neu denken" / qSkills Security Summit am 7.10.2019 in Nürnberg

Nürnberg (ots) - "IT-Sicherheit neu denken" ist der Leitsatz desdiesjährigen Gipfeltreffens der Entscheidungsträger für IT-Sicherheitin Nürnberg. Wie müssen innovative Ansätze der IT-Sicherheitangesichts von Digitaler Transformation und Disruption aussehen?Experten beleuchten interdisziplinär diese zentrale Frage und stellenAnsätze aus der Praxis vor. Der eintägige Summit wird von demIT-Trainingsexperten qSkills veranstaltet.In Höchstgeschwindigkeit entstehen neue Geschäftsmodelle und neueWertschöpfungsketten, entwickeln sich gigantische Datenströme durchVernetzung und verschmelzen Office- und Produktions-IT. Gleichzeitigmit diesen Paradigmenwechseln entstehen auch vollkommen neueIT-Sicherheitsrisiken.Für die IT bedeutet das ein Mehr an Unberechenbarkeit undUnsicherheit. Unbekannten IT-Risiken werden Tür und Tor weitgeöffnet. Angreifer nutzen inzwischen modernste Werkzeuge auch unterEinsatz von Künstlicher Intelligenz, die vor wenigen Jahren undenkbargewesen wären.Es ist nicht mehr die Frage, ob Sicherheitsvorfälle eintreten,sondern lediglich wann. Konventionelle Schutzsysteme scheitern an derneuen Unberechenbarkeit der Ereignisse."Wir sind mit den klassischen Schutzmaßnahmen am Ende derFahnenstange angelangt. Flickwerk hilft nicht mehr weiter, wir müssenIT-Sicherheit vollkommen neu und ganzheitlich denken, dieOrganisation fit und widerstandsfähig machen. Das System muss nachdem Prinzip der Resilienz unter größtem Stress noch funktionieren undsich auch wieder schnell erholen und neu ausrichten. Da können wiruns eine Menge aus den Neurowissenschaften und der Biologieabschauen," sagt Thomas Theisejans, IT-Security-Experte der DeutscheBahn AG und Referent des qSkills Summit."Wir möchten mit unserem Summit einen Impuls geben, ausgetreteneDenkpfade zu verlassen und IT-Sicherheit neu zu denken. Gleichzeitigstellen wir auch innovative Lösungansätze aus der Praxis vor", sagtBirgit Jacobs, Mitglied der Geschäftsleitung von qSkills. WeitereInformationen: www.qskills-security-summit.deÜber qSkillsMit mehr als 170 hoch qualifizierten und praxiserprobten Trainernist qSkills einer der führenden, unabhängigen Anbieter hochwertigerIT-Sicherheits- und IT-Management-Trainings in Deutschland.Zahlreiche DAX-Unternehmen und Unternehmen aus unterschiedlichenBranchen setzen auf die Kompetenz von qSkills. Sitz undSchulungszentrum befinden sich in Nürnberg. Trainings finden u.a. inFrankfurt, Hamburg, München und Zürich statt.Pressekontakt:AnsprechpartnerinBirgit JacobsqSkills GmbH & Co. KGSüdwestpark 65, 90449 NürnbergTelefon: +49(0)911-8010331E-Mail: birgit.jacobs@qskills.deOriginal-Content von: qSkills GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell