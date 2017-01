IT-Security Vorsätze für das neue Jahr (FOTO)

Bochum (ots) -Für das neue Jahr sind die Listen mit guten Vorsätzen lang. Einwichtiger Punkt sollte hierbei die digitale Sicherheit sein.Internetnutzer, die zu leichtfertig mit der Absicherung des eigenenComputers und der Mobilgeräte umgehen, machen es Cyberkriminellenleicht. Aus diesem Grund gibt G DATA Anwendern fünf hilfreicheVorsätze an die Hand, die die eigene digitale Sicherheit erhöhen.IT-Security Vorsätze für 2017- Alle Updates installieren: Das Betriebssystem und alleinstallierten Anwendungen auf dem Computer, Smartphone oderTablet sollten auf den aktuellen Stand gebracht werden.- Wichtige Daten sichern: Die massiven Angriffe durch Ransomwarehaben einmal mehr gezeigt, dass Daten dauerhaft verloren gehenkönnen. Ein Backup sichert Familienfotos oder Videos ab. EinBefall mit Schadcode oder eine Panne am PC bedeutet dann nichtden endgültigen Datenverlust. LeistungsstarkeSicherheitslösungen, wie G DATA Total Security und G DATAInternet Security, umfassen häufig ein Backup-Modul und eineAnti-Ransomware Technologie, so ist der Kauf einer zusätzlichenSoftware nicht erforderlich.- Apps nur aus sicheren Quellen: Anwendungen sollten nur ausvertrauenswürdigen App Stores der Hersteller und Providerheruntergeladen werden. Bei jedem Download sollten dieeingeforderten Rechte kritisch überprüft werden.- Sicherheitslösung einsetzen: Eine leistungsstarkeSecurity-Software gehört zur Grundausstattung. Diese sollteeinen umfassenden Schutz vor Schadprogrammen und anderenCyberbedrohungen umfassen.- Starke Passwörter nutzen: Passwörter sollten immer mindestensacht Zeichen lang sein und eine Kombination aus Klein- undGroßbuchstaben zusammen mit Ziffern und gegebenenfallsSonderzeichen umfassen. Außerdem sollte dasselbe Passwortniemals für verschiedene Online-Portale genutzt werden.Die vollständige Meldung steht Ihnen im G DATA Newsroom zurVerfügung: http://ots.de/PaWmiPressekontakt:G DATA Software AGThorsten UrbanskiLeiter UnternehmenskommunikationPhone: +49 (0) 234 - 9762 239Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell