IT-Projektsanierung - Mit Neutralität und Agilität zum Turnaround (FOTO)

Hamburg (ots) -Geraten IT-Projekte ins Stocken oder gar in Schieflage, trifftdies Unternehmen mehrfach hart. Steigende Projektkosten, ausbleibendeProzessunterstützung und die lange Bindung wichtiger Mitarbeiter oderbzw. deren Verlust im Laufe des Projekts gefährden den Erfolg. Derartschwierige Projektsituationen können in der Regel nur noch durchobjektiv neutralen Helfer, die gegenüber allen Beteiligten vombisherigen Projektverlauf unbelastet sind, wieder auf die richtigeBahn gebracht werden. Verschiedene praxiserprobte Vorgehensweisensollen hier im folgenden Beitrag skizziert werden. Laut einer Studieder Universität Oxford aus dem Jahr 2011, bei der zwei Jahre lang ca.1.500 IT-Projekte von öffentlichen und privaten Unternehmenausgewertet wurden, sprengte jedes sechste IT-Projekt das Budget um200% und den Zeitplan um 70%. Im Vergleich mit ambitioniertenBauprojekten gerieten IT-Projekte dreimal häufiger aus der Kontrolle.Die Standish Group kam die letzten Jahre in ihrem "Chaos Report" zudem Ergebnis, dass durchschnittlich 31% der Projekte abgebrochenwurden, 53% der Projekte nicht im Rahmen und nur 16% der Projekte imRahmen der jeweiligen Projektplanung abgeschlossen wurden. DieseMarktanalysen bestätigen unabhängig voneinander, dass das ThemaProjektsanierung viele Unternehmen betrifft. Um solche Projektebesser beurteilen zu können, ist es zuerst erforderlich,einzuschätzen, ob eine Rettung überhaupt sinnvoll ist und dasbetreffende Projekt den Aufwand einer Rettung rechtfertigt. Es istzielführend, wenn ein Projektmanager die Sanierung übernimmt, derbislang nicht an dem Projekt direkt oder indirekt mitgewirkt hat. Beimittelständischen Organisationen bedeutet das in den meisten Fällendie Einschaltung einer externen neutralen Unterstützung. Zuerst mussjedoch die Erkenntnis im Unternehmen vorliegen, dass sich dasbetreffende Projekt in Schieflage befindet und weiterhin muss auchdas Management bereit sein, die Kosten für einen Sanierer, der dieAnalyse und ggf. die Rettung des Projektes übernimmt, zu tragen.Die Analyse: "Ist es sinnvoll das Projekt noch zu retten?" DieAnalyse, bzw. das Audit erfasst zunächst die aktuelleProjektsituation und ermittelt die Ursachen für die Schieflage desProjektes. Sie besteht aus einer Beurteilung derProjektdokumentation, Interviews mit den Projektbeteiligten und einerEmpfehlung. Das Ergebnis enthält eine objektive Einschätzung desProjektstandes, der Fehlleistungen sowie möglicherweise veränderterAnforderungen.Dies beinhaltet sowohl technische als auch organisatorische,kaufmännische und juristische Aspekte. Das Projekt kann so auf derBasis von Fakten und nicht nur einer emotionalen Selbsteinschätzungeiner der Kategorien zugeordnet werden.a) "Projekt fortführen", b) "Projekt stoppen" c) "Projekt retten"Bei einer "Kategorie a)" Zuordnung sind aufgrund derAnalyseergebnisse lediglich kleine Projektkorrekturen und Ergänzungennotwendig. Sollte das Projekt der "Kategorie b)" zuzuordnen sein,steht fest, dass dieses Projekt für das Unternehmen von Anfang anungeeignet gewesen ist. An dieser Stelle sollte dann ggf. einetechnisch gutachterliche und juristische Prüfung anschließen, in derweitere Schritte zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen erfolgen Beider Zuordnung zur "Kategorie c)" ist eine Rettung sinnvoll, wenntechnische oder organisatorische Änderungen mit einer hohenWahrscheinlichkeit zu einem für das Unternehmen passenden Ergebnisführen. Der Auditbericht beinhaltet noch keine konkreten Maßnahmenzur Projektrettung, sondern eine Empfehlung, ob eine Rettung sinnvollist. Das Ergebnis des Audits ermöglicht ebenfalls eine grobeAbschätzung der Risiken und des Zeitaufwands der resultierendenFolgeaktivitäten.Die Empfehlung: "Das braucht das notleidende IT-Projekt"Der Sanierer erarbeitet in dieser Phase eine verbindlicheÜbersicht der Projektinhalte einer mit dem Management abgestimmtenProjektorganisation, einen realistischen groben Projektplan mitZeiten und Meilensteinen, sowie einen Katalog der korrektivenProjektmaßnahmen. Es ist unerlässlich entsprechende Spezialisten ausden Fachabteilungen des Auftraggebers und aus dem bisherigenProjektteam heranzuziehen. Sobald ein grober Lösungsvorschlag vomSanierer erarbeitet wurde, der die Ursachen und Störungen, die dasIT-Projekt bisher gefährdet haben, berücksichtigt, wird dieserVorschlag mit allen Beteiligten (Anwender, Auftraggeber, Lieferant)diskutiert und ein gemeinsames Vorgehen verabschiedet, welches vonallen Beteiligten die volle Unterstützung erhält. In diesemZusammenhang sollte auch die Projektmethodik festgelegt werden:Klassisches Stufenmodell, agiles Vorgehen oder hybridesVorgehensmodell als Mischung aus beiden Modellen. Gute Erfahrungenkonnten durch die Anwendung von hybriden Vorgehensmodellen erreichtwerden, wenn die Flexibilität der agilen Methodik pragmatisch mitklassischem Stufenmodell kombiniert wurden, ohne die Organisationkulturell zu überfordern. Sobald diese Einigung vorliegt, kann mitder Erarbeitung der Detailpläne (Zeitplan, Aufwandsschätzung,Kontrollprozesse für die Projektüberwachung) für das Neuaufsetzen,bzw. die Neuausrichtung des Projektes begonnen werden. Der soerarbeitete Sanierungsplan beinhaltet konkrete Handlungsempfehlungen,sowie die Beschreibung von technischen, organisatorischen oderkaufmännischen Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um das Projekterfolgreich abzuschließen.Die Umsetzung: "Wieder auf Erfolgskurs"Die Umsetzung startet mit einem Kick-off Meeting zur Abstimmung imProjektteam über die folgenden Umsetzungsschritte. Die Aktivitätender Teilprojekte/-themen werden kommuniziert und die darausresultierenden Wochenplanungen abgestimmt. Es hat sich als zweckmäßigerwiesen, nie mehr als drei parallele Teilprojekte/Arbeitspakete zustarten. Die "Kontroll"-Punkte mit dem Grad der Erledigung, sowie dietatsächlichen zeitlichen Aufwände sollten anfänglich imWochenrhythmus angesetzt werden. So ist eine frühzeitige Überprüfungund ggf. Korrektur der Projektplanung durch aktuellePraxiserfahrungen möglich. Der Planungshorizont für die Zuweisung vonAufgaben an das Projektteam sollte immer für die nächsten drei Wochenerfolgen. Am Ende jeder Woche erfolgt dann die Rückbetrachtung derWoche und die Priorisierung der nächsten drei Wochen im Team. Zielist, durch diese Vorgehensweise Vertrauen in die Projektplanung sowieProjektumsetzung zu erreichen und geplante Aktivitäten vollständigerfolgreich abzuschließen, um das Projekt innerhalb der neudefinierten Rahmenbedingungen erfolgreich zum Abschluss zu bringen.Fazit: "Bei konsequenter Aufarbeitung sind Projekt rettbar"Die Berücksichtigung folgende Punkte gelten als Voraussetzung füreine Projektrettung:- Seien Sie ehrlich bei der Einschätzung der Projektsituation- Suchen Sie sich wirklich unabhängige Helfer- Planen Sie Zeiten und Kosten realistisch- Handeln Sie konsequent bei der Umsetzung der Rettung