IT-Personaldienstleister TTP: Kräftiges Wachstum der Unternehmensgruppe im dritten Quartal 2018 (FOTO)

München (ots) -Das Jahr 2018 ist ein Rekordjahr für den deutschenIT-Personaldienstleister TTP mit Sitz in München. Nach dem bestenHalbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte, hat sich auch dasdritte Quartal sehr positiv entwickelt. Der Umsatz des letztenQuartals stieg von 4,253 Mio. Euro um 25,25% auf 5,327 Mio. Euro.Die Unternehmensgruppe, welche seit diesem Jahr ihre insgesamtsieben Standorte in Mittel- und Osteuropa unter der TTP HOLDING AG inMünchen organisiert hat, legte in den ersten neun Monaten des Jahresein beträchtliches Wachstum an den Tag und verbuchte einen Umsatz von13,531 Mio. Euro (2017: 9,630 Mio. Euro) und damit ein Plus von40,5%. Aufgrund der sehr erfreulichen Zahlen wurde dieUmsatzerwartung für dieses Jahr von 16 Mio. Euro auf 18,5 Mio. Euroangehoben, 2019 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 22 Mio.Euro.Tomas Jiskra, CEO der TTP HOLDING AG dazu: "Wir sehen für TTPgerade in Deutschland sehr großes Potenzial durch das großeUmsatzvolumen des IKT-Marktes und werden hier auch unsereWachstumsstrategie weiter vorantreiben. Die ersten drei Quartale deslaufenden Geschäftsjahres entwickelten sich äußerst positiv. Dahererwarten wir auch für das Gesamtjahr ein Umsatz- und Gewinnwachstum.Wir werden dieses Jahr das erste Mal seit der Unternehmensgründung imJahr 2009 den Umsatz auf Jahresbasis vertausendfachen."TTP hat sich als Personaldienstleister auf die IKT-Branche,insbesondere die Digitalisierung, spezialisiert und bietet nebenklassischer Personalvermittlung und -überlassung in der IT Brancheauch spezielle Nearshoring-Lösungen an, um dem Fachkräftemangel inDeutschland entgegenzuwirken. TTP hat zurzeit sieben Standorte invier Ländern (Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei)und beschäftigt 45 Mitarbeiter.Pressekontakt:fb communications GmbHMobil: +43/676 / 4000 710E-Mail: m.bartl@fbcommunications.atOriginal-Content von: TTP Germany AG, übermittelt durch news aktuell