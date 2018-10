IT-Megatrends live erleben / Camelot ITLab präsentiert auf dem DSAG-Jahreskongress 2018 Zusammenspiel von Blockchain, AI und Co.

Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (CamelotITLab) wird auf dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress mit innovativenLösungen aufwarten, die zeigen, wie wegweisende Technologien rund umSAP Leonardo bereits heute produktiv eingesetzt werden können.Besucher finden den Messeauftritt von Camelot ITLab in Halle 2 anStand N8.Mit einer interaktiven Messewand, die in dieser Form so zum erstenMal in Deutschland zu sehen sein wird, veranschaulicht Camelot ITLabdas Zusammenspiel aktueller IT-Megatrends: Blockchain, Mobile, Cloud,Internet of Things, Analytics und Artificial Intelligence habenbereits heute das Potential, Unternehmen einen echtenWettbewerbsvorteil zu bieten, so zum Beispiel in den BereichenDigital Manufacturing, Sensor-Driven Track & Trace, Next Level DeviceManagement und Self-Adapting Supply Chain Management, erreicht durchden Einsatz von AI.Camelot ITLab hat hierzu nicht nur konkrete Use Cases entwickelt,wie den kürzlich vorgestellten, auf SAP Leonardo basierendenBlockchain Accelerator for Mobile Device Management, sondern aucheine Methodik, mit der Unternehmen innerhalb von vier Wochen erlebenkönnen, welchen konkreten Mehrwert eine Technologie ihnen bietet. ImRahmen der Digital EXPERIENCE² entwickelt Camelot ITLab Prototypen,die Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen greifbar machen und ihnenZahlen an die Hand geben, um fundierte Entscheidungen für einetiefergreifende Implementierung treffen zu können.SAP-Beratungskompetenz für die digitale Value ChainNeben der Expertise rund um SAP Leonardo stellt Camelot ITLab aufdem DSAG-Jahreskongress seine Kompetenzen entlang der gesamtenWertschöpfungskette von Unternehmen in den Vordergrund. Seit mehr als20 Jahren steht der SAP-Co-Innovation-Partner für höchste Qualität inBeratung und Implementierung. Das umfassende Portfolio reicht von SAPS/4HANA über SAP Ariba und SAP TM bis hin zu SAP C/4HANA. Es wirdergänzt durch zahlreiche eigenentwickelte Innovationen, wie derCamelot Demand-Driven LEAN Planning Suite, der erstenSAP-zertifizierten Lösung zur Umsetzung einesSupply-Chain-Planungsansatzes, der sich an echten Kundenbedarfenorientiert."Der DSAG-Jahreskongress ist ein wichtiger Fixpunkt im Kalenderder SAP-Anwender-Community. Wir freuen uns, dort auch in diesem Jahrmit unseren Innovationen Akzente zu setzen", kommentiert SteffenJoswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.www.camelot-itlab.comPR-Kontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell