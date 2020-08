IT-Dienstleister S&T steigert Umsatz und Gewinn stärker als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "S&T AG":

LINZ (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister S&T hat im zweiten Quartal trotz der Corona-Krise mehr umgesetzt und verdient.



Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni um acht Prozent auf fast 269 Millionen Euro, wie das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um 16 Prozent auf 27 Millionen Euro an. Damit schnitt S&T wie schon im ersten Quartal etwas besser ab, als von Bloomberg befragte Experten im Schnitt erwartet hatten. Das Unternehmen bestätigte zudem die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr und die Mittelfristziele für 2023. Der Konzern sieht sich als ein Gewinner der Corona-Krise, da er die Situation nutzen will, um schwächere Konkurrenten günstig zu übernehmen./zb/jha/