IT-Dienstleister Dataport verzeichnet Anstieg weiblicher Bewerber

Altenholz (ots) - Arbeit in der IT-Branche muss keine Männerdomänesein. Der IT-Dienstleister Dataport verzeichnet einenkontinuierlichen Anstieg weiblicher Bewerber. Seit 2012 stieg derAnteil auf inzwischen 25 Prozent. "Ich freue mich sehr über dassteigende Interesse weiblicher Fachkräfte an unserem Unternehmen", soDataport-Vorstandsvorsitzender Dr. Johann Bizer anlässlich desInternationalen Frauentags. "Erst die gleichberechtigte Arbeit vonMännern und Frauen in heterogenen Teams machen uns stark. Für uns alsArbeitgeber ist es wichtig, Frauen in der IT zu fördern. Die aktuelleEntwicklung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."Insgesamt werden in Deutschland weiterhin traditionelleGeschlechterrollen gepflegt. Laut der Bundesagentur für Arbeit gehtdeutschlandweit fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen einerTeilzeitbeschäftigung nach - mit deutlichen Einschränkungen in derberuflichen Entwicklung. Aus einer Teilzeitbeschäftigung darf jedochkein Nachteil in der beruflichen Karriere entstehen. Dataport achtetdeshalb darauf, dass Teilzeitbeschäftigten innerhalb des Unternehmensdie gleichen Entwicklungsmöglichkeiten wie Vollzeitkräften offenstehen. So können Teilzeitkräfte bei Dataport auchFührungsverantwortung übernehmen und eine Führungsposition im Tandembesetzen. Darüber hinaus profitieren sie von zahlreichenFortbildungsangeboten und Möglichkeiten zur flexiblenArbeitszeitgestaltung, beispielsweise aus dem Homeoffice.Dataport setzt auf Chancengleichheit von Frauen und Männern. DerFrauenanteil im Unternehmen liegt seit mehreren Jahren bei knapp 30Prozent und ist damit deutlich höher als der durchschnittlicheFrauenanteil in der IT-Branche. Auch ein Drittel derFührungspositionen bis hin zum Vorstand ist im Unternehmen weiblichbesetzt.