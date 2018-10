IT-Dienstleister Bechtle erhält Softwareauftrag der EU-Kommission

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

NECKARSULM/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat eine Software-Ausschreibung der EU-Kommission gewonnen.



Der Rahmenvertrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren und schließe zwei weitere Jahre Gewährleistung mit ein. Innerhalb der fünf Jahre könnten Softwarelizenzen und begleitende Dienstleistungen für bis zu 52 Millionen Euro pro Jahr abgerufen werden, teilte Bechtle am Mittwoch mit. Bei den Anlegern kam das gut an: Die Papiere stiegen am Vormittag um mehr als 2 Prozent./she/mis