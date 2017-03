IT-Branche: Private Probleme beeinträchtigen Mitarbeiter am Arbeitsplatz mehr als berufsbezogene Fragen / Immer mehr Unternehmen setzen auf Externe Mitarbeiterberatung, um Fachkräfte zu binden

Hamburg (ots) - Mitarbeiter von Unternehmen aus der IT- undTechnologie-Branche kommen vor allem mit persönlichen Problemen indie vom Arbeitgeber angebotene anonyme Externe Mitarbeiterberatung.Zahlen des Fürstenberg Instituts, seit 25 Jahren Marktführer imBereich EAP (Employee Assistance Program) in Deutschland, zeigen,dass in 30,8% der Beratungsgespräche der Fokus auf persönlichenFragestellungen rund um Partnerschaft, Familie und Beziehungen liegt.Berufs- und arbeitsplatzbezogene Themen, wie Konflikte im Team odermit Vorgesetzten, sind Inhalt von 28,6% aller Beratungen. DieBeratungsfelder Gesundheit und Psyche spielen in 22,5% allerGespräche die Hauptrolle.Zu den Top-Beratungsthemen der IT-Branche zählen darüber hinausallgemeine und rechtliche Fragen (7,1%), Führungs- (5,8%) undFinanzthemen (2,9%) sowie Fragestellungen zu Sucht und Gefährdung(2,3%). Damit liegen die Themen der Mitarbeiter aus der IT-Branchegleichauf mit dem branchenübergreifenden Durchschnitt."Oft wird unterschätzt, dass sich private Probleme am Arbeitsplatzgenauso auf die Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern auswirken wieberufsbezogene", erklärt Reinhild Fürstenberg, Gründerin undGeschäftsführerin des Fürstenberg Insitituts.Mehr als 20 Unternehmen aus dem Bereich IT / Technologie bietenihren rund 18.000 Mitarbeitern die Möglichkeit, beim FürstenbergInstitut die Externe Mitarbeiterberatung in Anspruch zu nehmen. "DerWettbewerb um gut ausgebildete, leistungsstarke IT-Fachkräfteveranlasst immer mehr Unternehmen dazu, ihre Mitarbeiterstrategiezukunfts- und gesundheitsorientiert auszurichten", so ReinhildFürstenberg weiter. "Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind oftleistungsstärker, haben weniger Fehlzeiten und bleiben Unternehmenlänger treu."Die Mitarbeiter und Führungskräfteberatung für Unternehmen wurdevor mehr als 25 Jahren von Reinhild und Werner Fürstenbergentwickelt. Arbeitgeber entrichten einen monatlichen Pauschalbetragund ermöglichen ihren Mitarbeitern bei beruflichen, privaten undgesundheitlichen Problemen kostenlos und anonym eine unbegrenzteAnzahl von persönlichen Gesprächen mit qualifizierten Fachberatern zuführen.Auf der CeBIT präsentiert sich das Fürstenberg Institut mit zweiVorträgen im HR Speakers Corner in Halle 5.Am Dienstag, 21.3.2017 um 14.45 Uhr referiert Carsten Fischer zumThema "Werden Sie Wunscharbeitgeber! Wie Sie im Zeitalter derDigitalisierung Mitarbeiter finden und halten".Am Mittwoch, 22.3.2017 um 11.00 Uhr hält Werner Fürstenberg,Gesellschafter und Gründer des Fürstenberg Instituts, einen Vortragzum Thema "Mitarbeiterstrategie 4.0 - Leistungsfähigkeit undZufriedenheit durch BGM unterstützen".Pressekontakt:Anika Ohlsen, +49 (0) 40 / 38 08 20-0,presse@fuerstenberg-institut.deFürstenberg Institut GmbH Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburgwww.fuerstenberg-institut.deOriginal-Content von: F?rstenberg Institut, übermittelt durch news aktuell