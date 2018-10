ITW Consulting schließt Bündnis mit Cricket South Africa zur kommerziellen Übertragung der MSL T20 League

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -~ Abwicklung des kommerziellen- und Vertriebsgeschäfts durchRechte, die von Global Sports Commerce erworben wurdenITW Consulting (https://itwconsulting.in/), das in Indienansässige Sport-Management-Unternehmen, hat über Global SportsCommerce (GSC) die Rechte, das Sponsoring und die Rundfunkproduktionvon Cricket South Africa (CSA) für die Mzansi Super League T20 (MSLT20) erworben und ist für die nächsten fünf Jahre der offizielleinternationale kommerzielle und Übertragungspartner. Die Vereinbarungläuft von 2018 bis 2022. GSC hat sich die Marketingrechte und daskommerzielle Vertriebsgeschäft für MSL T20 in Indien und denrestlichen globalen Plattformen sowie die kommerziellenÜbertragungsrechte der Liga gesichert.Thabang Moroe, CEO der CSA, sagte: "Ich freue mich sehr, GSC undseine Tochterunternehmen willkommen zu heißen. Damit hat eine weitereglobale Marke ihr Vertrauen in unsere Verwaltung, unsere Leitung undunsere Spieler gelegt, und das für einen beträchtlichen Zeitraum.""Wie der Name schon sagt, hat GSC eine globale Präsenz imSportgeschäft und ist einer der größten Sportveranstalter der Welt.Durch die Investition in Megapro und Megaview hat man bereits vielErfahrung mit dem südafrikanischen Sport gesammelt. Sie werden unssowohl finanziell als auch fachlich unterstützen."M.S. Muralidharan, CEO von GSC, sagte über die neue Partnerschaft:"GSC freut sich außerordentlich über das Bündnis mit MSL T20 und demPromoter Cricket South Africa. Als exklusiver internationalerkommerzieller Partner für Fernsehen, digitale Kanäle undEvent-Sponsoring ist dies für uns ein sehr wichtiges Sport-Asset inAfrika.""GSC will den Cricket-Fans im Stadium, unterwegs und im Wohnzimmerein beispielloses visuelles Erlebnis bieten. Die mit dem Eventassoziierten Marken, die über seinen kommerziellen Arm ITW Consultingan Bord geholt werden, werden eine überragende Rendite erzielen."Bhairav Shanth, Geschäftsführer und Mitgründer von ITW Consulting,kommentierte: "Einer der Hauptgründe für ITWs großes Interesse an denvon unserem Partner GSC erworbenen Rechte für die MSL T20 ist unseregroße Vertriebserfahrung in der Regenbogennation, gepaart mit einemfundierten Verständnis der lokalen Marktsituation. Wir sindüberzeugt, dass wir gute Markenpartner für die MSL T20 gewinnenkönnen, um den wahren Geist des Spiels zu feiern - das Herzstück desTurniers."Weitere Informationen erhalten Sie vonITW ConsultingKarthik M Bhat+91-9483101234karthik@itwconsulting.inOriginal-Content von: ITW Consulting, übermittelt durch news aktuell