Das ITTS teilt den Vereinten Nationen seine Erfahrung mit einem Programm mit, das Leben auf brasilianischen Straßen rettet

New York (ots/PRNewswire) - Das ITTS (Instituto de Tecnologiaspara o Trânsito Seguro - "Institut für Technologien für dieVerkehrssicherheit") und die brasilianische Mission bei den VereintenNationen halten heute einen Kongress am Hauptsitz der VereintenNationen in New York ab, um der Welt die Ergebnisse eines Programmszu präsentieren, das in den letzten zwei Jahren Leben aufbrasilianischen Straßen gerettet hat. Es handelt sich um diegesetzliche Pflicht, dass sich Berufskraftfahrer mit FührerscheinKlasse C, D und/oder E bei der Erneuerung ihres Führerscheins einemDrogentest für ein großes Zeitfenster unterziehen müssen. Dieserentdeckt den Konsum illegaler Drogen in einem Zeitraum von bis zu 180Tagen.Diese Pflicht, eingeführt durch Gesetz 13.103, bestand im Märzseit zwei Jahren. Bereits in den ersten sechs Monaten, in denen siein Kraft war, trug sie laut der PRF zu einer Reduktion von Unfällenauf Bundesstraßen um 38 % bei.Außerdem zog sie eine große Zahl Lkw-Fahrer, die Drogenkonsumentenwaren, aus dem Verkehr. Es wurde erwartet, dass von der Einführungdes Gesetzes bis letzten Februar 4,5 Millionen Fahrer mitFührerschein Klasse C, D und/oder E ihren Führerschein erneuernwürden. 912.000 von ihnen taten dies jedoch nicht. Weitere 447.000beantragten einen Wechsel zu Klasse A und/oder B (für die dieser Testnicht erforderlich ist) und verloren ihre Fahrerlaubnis für schwereKraftfahrzeuge."Dies beweist den Erfolg der Initiative. Ungefähr 30 % erneuertenihren Führerschein nicht, was der Prozentzahl von Lkw-Fahrern inBrasilien entspricht, die laut Schätzungen Drogenkonsumenten sind.Die brasilianische Regierung hat Fahrer, die Drogen konsumierten undUnfälle und Tote im Straßenverkehr verursachten, von den Straßen undBundesstraßen geholt", so Márcio Liberbaum, Präsident des ITTS.Die Testpflicht reduziert nicht nur Unfälle und Todesfälle imStraßenverkehr, sondern hat auch positive Auswirkungen auf diesoziale und öffentliche Gesundheit, sogar soweit, dass sie dieMenschen, die weiterhin als Fahrer arbeiten möchten, dazu bewegt,ihre Sucht zu besiegen."Die Menschen, die an diesem Erfolg beteiligt waren - Gesetzgeber,Juristen, Richter, Experten, Mitglieder der Bundesanwaltschaft (MPF -Ministério Público Federal), die PRF, das NationaleVerkehrsministerium (DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito)und der Verband der Verkehrsopfer (Associação de Vítimas do Trânsito)- sind hier bei den Vereinten Nationen, um der Welt zu zeigen, dassTechnologien, die große Zeitfenster überprüfen, beeindruckendeErgebnisse erzielen und in anderen Ländern eingeführt werden sollten.Und wieso bei den Vereinten Nationen? Weil sie das globale Forum fürden Austausch positiver Erfahrungen sind", merkt Liberbaum an.Die Präsenz des früheren Präsidenten Fernando Henrique Cardoso,der die Weltkommission für Drogenpolitik (Global Commission on DrugPolicy, GCDP) der Vereinten Nationen leitete, ist ein Highlight derVeranstaltung.Live itts.org.br/aovivonaonuQuelle: Estúdio FolhaPressekontakt:Luciana Martinussoluciana@fsb.com.br/ (21) 98121-6697Original-Content von: ITTS, übermittelt durch news aktuell