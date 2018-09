ITS World 2018: PTV als Botschafter für Mobility-as-a-Service (MaaS) ausgezeichnet / PTV Group präsentiert in Kopenhagen nachhaltige Mobilitätslösungen für die lebenswerte Stadt (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Die PTV Group hat auf dem 25. ITS Weltkongress in Kopenhagen fürihr Engagement im Umfeld Mobility-as-a-Service eine Auszeichnungerhalten. Ralf Frisch, Solution Director bei PTV, wurde für seineRolle als aktiver Botschafter für Mobility-as-aService von derMaaS-Alliance, einer öffentlich-privaten Partnerschaft, offiziellgewürdigt.Vincent Kobesen, CEO der PTV Group sagt: "Die Auszeichnung derMaaS-Alliance be-kräftigt uns, unser Engagement fürMobility-as-a-Service weiter auszubauen. So entwickeln wirfortschrittliche Komponententechnologien, mit deren HilfeMaaS-Angebote schnell und effizient ausgewertet werden können.Gemeinsam mit mehreren Städten und Automobilherstellern bewerten wirim Rahmen von Studien und Was-wäre-wenn-Szenarien die Einführungdieser Services sowie KPIs und entsprechende Parameter. Sie sollenermöglichen, dass MaaS und letztendlich Flotten autonom fahrenderFahrzeuge Teil des gesamten Verkehrsökosystems werden."Die PTV Group präsentiert noch bis zum 21. September auf demKongress ihre zukunftsorientierten Lösungen für Städte, die Mobilitätfür Menschen und Güter optimal für ihren urbanen Raum gestaltenwollen. Die integrierte Betrachtung aller Aspekte von Verkehr - wieLuftreinhaltung, Elektromobilität, Mobility-as-a-Service (MaaS),Transportlogistik oder autonomes Fahren - ist die Kernkompetenz derUnternehmensgruppe. Technologie von PTV unterstützt dabei,Mobilitätsangebote und -dienste nachhaltig, effizient und sicher zuimplementieren.Lebensqualität im Fokus - das diesjährige Messemotto heißt"Quality of Life"Wie die urbane Mobilität in Zukunft gestaltet sein wird, wirdmaßgeblich unsere Lebensqualität bestimmen. Politik, Wirtschaft undWissenschaft können nur Hand in Hand nach-haltige Lösungenerarbeiten. Als Technologie-Anbieter steuert die PTV Group ihreKernkompetenz zur Planung und Optimierung von Verkehr bei. Soentwickeln die Mobilitätsexperten der PTV auf Basis ihrerVerkehrsplanungssoftware für das Forschungsprojekt TRIMODE bis 2019im Auftrag für die Europäische Union ein umfassendes multimodalesVerkehrsmodell, das alle Fracht- und Passagierbewegungen in Europaabdeckt.Mehr als 2.500 Städte arbeiten bereits mit PTV. So beispielsweisedie Region Wien mit ihrem modernen Verkehrsmanagement. Umrealistische Informationen zu erhalten, nutzt ITS Vienna Region PTVOptima - ein von PTV entwickeltes Tool für das Verkehrsma-nagement.Auch für Sydneys neues zukunftsweisendes Verkehrsmanagementsystems,unter der Leitung von Cubic Transportation Systems, hat die PTV Groupim internationa-len Benchmark-Wettbewerb überzeugt. Im August 2018hat das Unternehmen den Zuschlag für ein Teilprojekt in Millionenhöheerhalten. PTV-Technologie bildet auch hier das Herzstück für dieAbschätzung der Verkehrsbelastung und Vorhersagen in Echtzeit.Die PTV Group demonstriert ihr breites Leistungsportfolio auf demdiesjährigen ITS Weltkongress am Stand E-090.Wir freuen uns über jeden Beleg Ihrer Veröffentlichung!PTV. The Mind of Movement.Die PTV Group betrachtet Verkehr und Logistik als Ganzes, umMobilität zukunftsfähig zu gestalten. Ausgezeichnet alsWeltmarktführer entwickelt das Unternehmen intelligenteSoftwarelösungen für die Transportlogistik, die Verkehrsplanung unddas Verkehrsmanagement. Das hilft Städten, Unternehmen und Personendabei, Zeit und Kosten zu sparen, Straßen sicherer zu machen undAuswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Die PTV setzt ihr weltweiteinzigartiges Expertenwissen zu allen Facetten der Mobilität dafürein, dass Menschen und Güter rechtzeitig, sicher undressourcenschonend ihre Ziele erreichen.Mehr als 2.500 Städte setzen PTV-Produkte ein. Transporte in übereiner Million Fahrzeugen werden mit PTV-Software geplant. DasEuropäische Verkehrsmodell, das den gesamten Personen- undGüterverkehr in Europa abdeckt, wird mit PTV-Software entwickelt.Auch dafür arbeiten rund um den Globus über 800 Kolleginnen undKollegen mit Leidenschaft an leistungsstarken Lösungen. Der Hauptsitzim Herzen der Technologieregion Karlsruhe ist Entwicklungs- undInnovationszentrum. Von hier aus plant und optimiert die PTV seit1979 alles, was Menschen und Güter bewegt.Pressekontakt:Kristina Stifter, Head of Global CommunicationsTel.: +49-721-9651-565, kristina.stifter@ptvgroup.comwww.ptvgroup.comPTV Planung Transport Verkehr AGHaid-und-Neu-Str. 15, 76131 KarlsruheDownload von Pressetexten und Bildmaterial:http://newsroom.ptvgroup.com/de/Original-Content von: PTV Group, übermittelt durch news aktuell