ITOKI FLIP FLAP Stuhl gewinnt Gold beim iF DESIGN AWARD 2017

Tokio (ots/PRNewswire) - Die Itoki Corporation erhielt in derProduktdesign-Kategorie beim renommierten internationalen iF DESIGNAWARD 2017 von Deutschland mit dem Gold Award die höchsteAuszeichnung. Das Gewinnerprodukt ist der FLIP FLAP Stuhl.FLIP FLAP StuhlDie Idee hinter diesem facettenreichen Design stammt von derjapanischen Kunst des Papierfaltens "Origami". Der Stuhl biegt sichin drei Dimensionen und unterstützt verschiedene Haltungen. Mitseiner schlichten und einfachen Konstruktion bietet der Stuhl einneues Sitzerlebnis und verhindert, dass der Sitzende schnell ermüdet- selbst bei langen Arbeitszeiten.Produktwebsite:http://www.itoki-global.com/products/flip_flap.htmliF DESIGN AWARDDie weltweit einflussreiche Design-Auszeichnung wurde 1953erstmalig vom Industry Forum Design Hannover (iF) verliehen, eine inHannover, Deutschland, ansässige Organisation mit dem Ziel, Designinternational zu fördern.Die offizielle Website von iF DESIGN AWARD:http://ifworlddesignguide.com/Informationen zur Itoki CorporationGeschäftssitz: Osaka, JapanPräsident: Yoshiro HiraiOffizielle Website: http://www.itoki-global.com/Pressekontakt:Megumu MoriyamaInternational Business DepartmentItoki CorporationTel: +81-3-3206-6338Email: id-info@itoki.jpOriginal-Content von: Itoki Corporation, übermittelt durch news aktuell