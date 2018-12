ITN Nanovation: Hoffen auf die Kehrtwende

Die ITN Nanovation Aktie geriet in den vergangenen Tagen an der Börse stark unter Druck. Am Mittwoch konnte sich der Titel vorerst aus dieser Misere befreien. Bis zum Nachmittag stieg die Notierung um 2,75 Prozent auf nun 0,4480 Euro. Daran schließt sich die Hoffnung der Aktionäre auf die baldige Kehrtwende an.

ITN Nanovation: Wenig Zählbares

Die fundamentale Analyse fördert derzeit keine Einflüsse zutage, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.