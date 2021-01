ITM Power: Ein zähes Geschäft

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Seit Ende Oktober steigt die ITM Power-Aktie überdurchschnittlich stark an. Die steile Aufwärtsbewegung führte am 28. Dezember zu einem neuen Hoch bei 6,30 Euro und wurde auch im Januar unbeirrt fortgesetzt, sodass am 14. Januar bei 8,49 Euro ein neues Allzeithoch ausgebildet werden konnte.

Es leitete eine Konsolidierung ein. Sie führte den Kurs bis zum 18. Januar auf ein Tief



