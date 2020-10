ITM Power: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Mit den ersten beiden Tagen der neuen Woche können die in der ITM Power-Aktie investierten Anleger ganz und gar nicht zufrieden sein. Der Kurs, der in der letzten Woche am Freitag bei 2,63 Euro ein Tief ausbildete und wieder bis an seinen 50-Tagedurchschnitt vordrang, ist am Montag an diesem Widerstand gescheitert und zurückgefallen.

Heute können die Bullen nur einen kleinen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung